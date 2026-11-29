ダウンタウンのコンテンツを独自プラットフォーム『DOWNTOWN＋』の公式YouTubeチャンネルが29日に更新され、松本人志の“入院前日”の姿が公開された。

松本人志 （C）ORICON NewS inc.YouTubeでは、新コンテンツ『ピクチャログ― ESCAPE from 大喜利LABYRINTH ―』収録直後の松本の様子を描写。

「これを1日で撮りあげるってすごくない？ 」と言いつつ、「それもすごいし、俺、あした入院やし」とさらり。

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「あした入院の人がこんなことしてるってすごくないですか？ あさって手術やし」と続け、「演者さんの皆さんにもおつかれさまでしたって言いたいですよね」と感謝を伝えている。 『ピクチャログ』は、無限に襲いかかる「写真で一言」の試練を突破するまったく新しい大喜利企画。 挑戦者たちは、「写真で一言」を中心に挑むブレイン担当と、体力勝負をメインで担うフィジカル担当の2人1組のバディで迷宮に挑み、見事優勝したバディには賞金が授与される。