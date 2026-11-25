映画『男ともだち』の松岡茉優が、三島有紀子監督への絶対的な信頼と、成田凌演じるハセオとのソウルメイト的な関係性について語った。京都での撮影秘話や、子役時代からの複雑な思い、スタッフの愛情も明かしている。

映画『 男ともだち 』（公開中）メイキング写真（左から） 松岡茉優 、 成田凌 （C）2026『 男ともだち 』製作委員会【動画】 松岡茉優 『 男ともだち 』インタビュー映像 本作は、『しろがねの葉』で第168回直木賞を受賞した 千早茜 の同名小説（文春文庫）を、 三島有紀子 監督が映画化したもの。

「第39回東京国際映画祭」コンペティション部門に出品され、成田が最優秀男優賞を受賞した。 松岡が演じるのは、30歳を目前に仕事も恋愛もうまくいかず、人生に行き詰まりを感じている京都在住のイラストレーター・神名（かんな）。 同棲中の恋人・彰人（井上祐貴）との関係は冷め、妻子ある医師・真司（中島歩）と逢瀬を重ねるも、満たされない日々を送っている。 そんなある日、大学時代の先輩で、なぜか自分のことを深く理解してくれる“男ともだち”のハセオ（成田）と7年ぶりに再会する。

Also read IBMとMicrosoft、AIエージェント構築プラットフォーム「Imagine Enterprise」を発表

京都、富山、広島でハセオと過ごす“3つの夜”が、神名の人生を大きく動かしていく。 神名を演じるにあたり、絵画監修を務めた画家・田中千智の福岡にあるアトリエを訪れ、絵の練習を重ねた松岡。 神名という人物を深く掘り下げていく上では、三島監督の存在が大きかったという。

「もし役を演じることに深度があるとしたら、かなり深いところまで潜れたんじゃないかと感じています」と振り返った松岡は、約23年の俳優人生の中で、時には自分が役の一番の理解者となって守ったり、磨いたりしてきたと語る。 その上で、「監督と私がAとBで意見が分かれたら、『監督の選んだ方を必ずチョイスしよう』というのは今回の私の中での誓いでした」と明かし、三島監督への深い信頼をうかがわせた。 神名とハセオの関係について、松岡は「家族にも恋人にも成しえない、単語で表すならソウルメイトであるんだろうな、この二人はと思っていて」と表現。

Advertisement

友達という存在についても「何も交換してない、対価がないのに傍にいる、なんてかけがえのないものなんだろう」と語った。8歳から子役として活動してきた松岡は、成田のように自身とは異なる経験を積んでから俳優の道に進んだ人たちに対し、複雑な思いを抱くこともあるという。

「私が8歳の時から曲がりなりにも子役として仕事をしている中で、得られなかったもの、得る機会のなかったものをしっかりと得た上でこの業界に入っている人の強さっていうのは作品ごとに浴びていて、大変悔しく、大変虚しくもある瞬間もあるんですけど、成田さんに関してはそれを強く思います」と、率直な思いを打ち明けている。 神名が一人で絵の制作に没頭する場面の撮影中、やかんから湯たんぽにお湯を注ぐ際に、お湯がこぼれてしまい、思わず「熱っ」と声を上げたという。

実際にはそれほど熱くなかったそうだが、カットがかかった途端、スタッフが一斉に松岡のもとへ駆け寄ってきた。

「またあんな風に心配された時は、みんなの心配そうな顔を思い出して温かい気持ちになると思います」と、撮影現場で感じたスタッフの愛情を懐かしんでいた。