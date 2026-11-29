元TOKIOの松岡昌宏（49）が29日、パーソナリティーを務めるNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00

リスナーから「今年買って良かったもの」を問われた松岡は、「なんだろう……パッと浮かばねぇってことは、今年別にそんな買い物してないのかな」と首をかしげつつ、自身のTシャツ事情について語り始めた。

松岡がプライベートで着るTシャツは、MCを務めるテレビ東京「二軒目どうする～ツマミのハナシ～」の衣装を買い取ることが基本ルールだという。

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「『二軒目どうする？ 』の衣装で（気に入ったものを）買うんだけど」と、番組で着用して自身の感性に合ったものをセレクトしている。 そんな中、今年手に入れたお気に入りの1枚を巡るエピソードを回想。 気に入ったTシャツを買い取ったところ、番組ディレクターから「松兄、あのTシャツ、買い取り？