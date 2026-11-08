松岡昌宏、二宮和也との肉辛まぜうどんCM撮影裏話を明かし本音の反応に感謝

元TOKIO松岡昌宏が、二宮和也と共演した丸亀製麺のCM撮影での思い出や、メニュー開発者としての喜び、そして今後の展開について語った。

元TOKIOの 松岡昌宏 （49）は、8日に放送された NACK5 のラジオ番組「 松岡昌宏 の彩り埼先端」（日曜日午前7時00分開始）に出演した。この番組で松岡は、 丸亀製麺 の「 肉辛まぜうどん 」のCMで共演した俳優・ 二宮和也 （43）との撮影時のエピソードや、共演者としての所感を率直に語った。リスナーからCM共演への感想を問われ、松岡は両者の関係性や撮影現場の雰囲気を詳しく説明した。

30分の撮影とサウナ仲間の意外な再会

松岡によると、二宮とのCM撮影は非常に短時間で完了したという。カット数が限られていたため、全体の撮影は約30分で終わったと振り返る。松岡と二宮は、プライベートではサウナ仲間として親交を深めており、仕事現場で会うのは稀なケースだ。松岡は、普段サウナで裸同然の姿しか見ていない後輩が、普段着の状態で向かってくる様子に「本当にお前、服着てるの久々だなぁ」と内心思ったと明かした。この驚きや新鮮な感覚が、撮影前の緊張を和らげる要因にもなったようだ。

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長年テレビバラエティ番組などで共演してきた両者だが、仕事としての連携は初めからスムーズだった。松岡は、互いのクセや癖をよく理解し合っているため、探り合う必要がなく、フラットな状態で撮影に臨めたと評価した。お互いのスタイルを知り尽くしているため、余計な気遣いがなく、結果的に楽に撮影を進めることができたという。この「あうんの呼吸」が、質の高い映像を生む鍵となった。

開発者としての喜びと二宮の素直な反応

この「肉辛まぜうどん」は、松岡自身がメニューの開発に携わった商品である。そのため、松岡にとってCM撮影は単なる芸能活動ではなく、開発者の視点も含まれた重要な機会だった。撮影現場では、二宮からメニュー作成のプロセスについて熱心に質問が浴びせられた。二宮は「松兄、これいつ作ったの？」「どういう感じで作ってんの？」と興味津々の様子で尋ねてきたという。松岡は「ちゃんときちんとキッチンに入って作っている」と丁寧に説明した。

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開発者の説明を聞いた二宮は「うわー、凄いな」と感嘆の声を上げた。しかし、松岡にとって最も嬉しかった瞬間は、実際にうどんを食べてもらった後の反応だった。二宮が一口食べ、「おいしいな松兄、これ！」と感想を口にした時の表情が、松岡の心に残ったと語った。芝居ではない、飾らない二宮の「本音」のリアクションがフィルムに収められたことが、これ以上ない幸せだと感じたという。プロデューサーとしての顔も覗かせる、開発者への敬意と喜びが込められた瞬間だった。

感謝の言葉と近々明らかになる展開

松岡は、二宮が自身のメディアやSNSなどでこのうどんの話をしてくれていたことにも触れた。後輩からのサポートや言及に対し、「サンキューな」と感謝の意を表した。単なるCM撮影の終結だけでなく、二宮が自らの発信力を使ってこの商品を宣伝してくれていた点に、松岡は深く感謝している様子だ。この協力関係が、商品への愛着をさらに深める結果となった。

番組の最後で松岡は、今後の展開に関する示唆に富んだ言葉を残した。「たぶん近々……本当に近々に（何かが）わかる気がしますが。そちらの方も楽しみにしていただければ」と、さらなる何かを予感させるコメントで番組を締めくくった。具体的な内容については語らなかったが、ファンの間で期待感を高める結果となった。松岡と二宮の関わりが、単なる共演を超えた形で続いていく可能性を感じさせる発言だった。