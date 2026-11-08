松岡昌宏が競馬連敗を告白 馬への敬意とパドック愛を語った理由

元TOKIOの松岡昌宏がラジオ番組で秋のG1シリーズでの馬券全敗を明かした。パドックでの馬との視線の交錯に想いを寄せ、競馬が持つライブ感と馬への深い愛情を語った。

元TOKIOの 松岡昌宏 は8日、自身のラジオ番組「 松岡昌宏 の彩り埼先端」（ NACK5 ・日曜午前7時放送）に出演し、秋の競馬シーズンにおける自身の馬券成績について率直に語った。松岡は現在進行形の秋のG1シリーズを振り返り、競馬への深い愛情と、勝負の世界の厳しさをユーモア交えて紹介した。番組では、連日続く大レースでの不振ぶりを明かし、リスナーに向けて競馬観戦のマインドセットや、彼ならではの選馬 philosophy を披露した。

G1全敗の真相と飲み仲間との情報交換

番組の冒頭から松岡は、自身の馬券成績への悔しさをぶつけた。「競馬が当たらないよ……本当に」と切り出した松岡は、現在の状況について「のっけから言う話じゃないんだけどさ」と苦笑いした。現在進行形の秋のG1シリーズでは、秋華賞、菊花賞、そして天皇賞・秋というビッグレースが連続して行われている。松岡は、これらの大レースを通じて、自身の選馬が一向に的中しない状況に言及した。

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松岡は、いつもの居酒屋で集まる4人の飲み仲間たちとのやり取りを明かした。彼らはグループLINEを作成し、レース情報や予想を交換しているという。松岡は、この4人のグループで4週間連続して1人も馬券が当たらないという状況を「凄くない？」と指摘し、周囲のメンバーと共に全敗という結果を笑い飛ばした。このエピソードを通じて、松岡は競馬が持つ娯楽性と、予測不能な面白さを強調した。

パドックでの視線と独自の選馬哲学

月曜日に恒例となっている「反省会」では、馬券の的中以上の重点を「パドック」に置いていると松岡は語った。彼にとってパドックは単なる馬のウォーミングアップの場ではなく、馬の直近の状態で直接観察できる貴重な時間である。松岡は、馬の様子を直接見ることを好み、コンサート会場でアーティストとファンが視線を交わせる心理と類似していると説明した。「今、俺のこと見たべ？」という視線の交錯を想像し、パドックで目と目が合った馬に対して、「俺を買えって言ってるんだな」という独自の解釈を持つに至った。

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この選馬基準に基づき、松岡は7番人気という波乱含みの馬であっても、「そうか、お前は来るんだな。よし」という気持ちで購入を決断することがあるという。しかし、結果としてその馬が全然来ないことが多く、勝負の厳しさを痛感している。それでも松岡は、馬との瞬間的な結びつきを重視しており、そのプロセス自体に大きな価値を見出している。この選馬眼は、統計的な分析ではなく、直感と馬とのコミュニケーションに基づいた独自のスタイルとなっている。

馬への敬意と経済観念の独特な視点

馬券が当たらないことへのネガティブな感情は、馬に対する敬意に昇華されている。松岡は「負けてもいいのよ」という前向きな姿勢を示し、負けたお金を競走馬たちが食べるおいしいニンジンの代金と考えるべきだと提案した。松岡にとって、競馬は単なるギャンブルではなく、素晴らしいレースを見せてもらったことに対する「ギャラ」を支払う行為と捉えられている。「お金をもらおうなんて、そんな都合のいい話はない」と語り、馬たちが披露する競技の美しさそのものに価値があると強調した。

また、松岡は宝くじやパチンコには興味がないことを明らかにした。その理由として、競馬には他のギャンブルにはない特有の魅力があると指摘した。馬が走っている姿のフォルムの美しさや、競馬場で響き渡る特有の「音」に対する愛着を語った。この「音」やライブ感に魅了されており、他のギャンブルとは一線を画すエンターテインメントとして競馬を楽しんでいることが伺えた。

次週のエリザベス女王杯への期待と展望

連敗を続けてきた松岡だが、次週の目標としているのはエリザベス女王杯である。このビッグレースに向けて、松岡は「さあ、どうなるんだ……」と、連敗からの脱出への期待を膨らませた。秋のG1シリーズはいまだ続いており、松岡は今後も番組を通じて競馬の最新情報や自身の選馬の裏話を発信していく予定だ。リスナーからは、松岡独特の視点によるレース予想や、パドックでの観察談への注目が集まっている。次週のエリザベス女王杯を皮切りに、松岡昌宏の競馬観戦がどのような展開を見せるか、今後の動向にも注目が高まっている。