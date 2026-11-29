元TOKIOの松岡昌宏がラジオ番組で晩酌事情を語り、自宅ではアサヒ「スタイルフリー」を10年以上飲んでいると明かした。長瀬智也がCMに出演していたことや、札幌での子供時代のおつかいエピソードも披露した。

元TOKIOの 松岡昌宏 （49）が29日、パーソナリティーを務めるNACK5「 松岡昌宏 の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。 自身の晩酌事情について語り、元メンバーへの変わらぬ絆を垣間見せる場面があった。

リスナーからの酒税法改正に伴う変化についての質問に対し、松岡は「俺言ってなかったっけ。 俺、家では発泡酒なんです。 ずっと10数年」と意外な習慣を告白。

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「ビールはお外で飲むものって決めてるんです」とマイルールを明かした。 気になる愛飲の銘柄については「今お酒のCMやってないから言えるけど、俺ずっと変わらないの。 アサヒ『スタイルフリー』です、僕は。 ずっとあの緑の」と公表。