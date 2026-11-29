元TOKIOの松岡昌宏（49）が29日、パーソナリティーを務めるNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00

リスナーから、かつて松岡がよく見せていた「人差し指と中指を密着させたＶサイン」を最近見かけないという指摘が届くと、松岡は「懐かしいね」と爆笑。 そのポーズを「ヤンキーピース」と命名し、「ヤンキーの女の先輩がやっていて、それが格好良くて好きで。20代前半ぐらいまでやってた」と若かりし日を回顧した。

現在も自宅に飾っているという、ハリウッドスターのジョージ・クルーニーと撮影した貴重な写真でも、この「ヤンキーピース」を披露しているという。

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「昭和最後か平成一桁ぐらいにはやったんだよね」と、当時のトレンドを懐かしそうに振り返った。 一方で、現在の松岡は「普通のピースは恥ずかしい」という美学を持っている。 手の甲を相手に向ける「逆ピース」や、独自の指使いについても言及。