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松岡さん、秋の味覚に触れキノコ愛を語る 自家製なめ茸や雑穀米のこだわりも
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ラジオリスナーからの質問に答えた松岡さんは、秋の味覚としてキノコが好きだと明かした。エノキ、ニラ、カイワレを常に購入しており、自家製なめ茸を作っていることを紹介した。なめ茸は北海道から取り寄せたタカノツメやショウガで味を調え、うどんやご飯の上など多用途に活用している。他にも様々なキノコを使った炊き合わせを作るが、エリンギは単独で食べるというこだわりを持つ。主食は雑穀米を小分けにして冷凍保存するなど健康にも気を配っており、秋の味覚を自炊で楽しむ充実した私生活をのぞかせた。
リスナーから 秋の味覚 について問われた松岡は「俺はやっぱ キノコ 好きだから」と即答。 最近の買い物事情についても「スーパーに行って、エノキを買わないことはない気がしてて。 エノキとニラとカイワレは絶対買っている」と、冷蔵庫に欠かせない“鉄板”のラインアップを明かした。
そんな“キノコ愛”が高じて、この時期に欠かさず作っているのが「自家製のなめ茸」だという。
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「自分の好きな味付けをして、エノキを甘辛く煮るんですよ。 お酒のつまみにもなるし、うどんやお蕎麦をパッと茹でた時にあるといいのよ。 もちろんご飯の上にも」と、多用途に使える万能な一品として重宝している様子だ。 味へのこだわりもプロ級で、「俺の場合は北海道から送ってくる、まあまあ辛いトウガラシがあるんだけど、そのタカノツメを結構入れて辛めにして、ショウガもちょっと効かせてやる」と“松岡流”のアクセントを解説。
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