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松岡さん、秋の味覚に触れキノコ愛を語る 自家製なめ茸や雑穀米のこだわりも

キノコ · なめ茸 · 雑穀米

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ラジオリスナーからの質問に答えた松岡さんは、秋の味覚としてキノコが好きだと明かした。エノキ、ニラ、カイワレを常に購入しており、自家製なめ茸を作っていることを紹介した。なめ茸は北海道から取り寄せたタカノツメやショウガで味を調え、うどんやご飯の上など多用途に活用している。他にも様々なキノコを使った炊き合わせを作るが、エリンギは単独で食べるというこだわりを持つ。主食は雑穀米を小分けにして冷凍保存するなど健康にも気を配っており、秋の味覚を自炊で楽しむ充実した私生活をのぞかせた。

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