今季日本ツアー初参戦の松山英樹は１オーバー７１で３２位と出遅れた。痛めた腰の治療を優先し１か月ぶりの試合となった中、後半の巻き返しへ調整を続ける。

第１ラウンド を終えた今季 日本ツアー 初参戦の 松山英樹 は、１オーバー７１で３２位と出遅れた。トップ選手との差は５打で、首位争いからやや遠のく結果となった。この日は苦しい展開が続いたが、後半に向けて巻き返しへの準備を進めている。

松山英樹のスコアと具体的なミスが原因

松山英樹のスコアは３バーディー、２ボギー、１ダブルボギーの合計１オーバー７１だった。前半の１１番パー３でティーショットが大きくショートし、手前の池にキャリーで消える痛恨のミスがあった。序盤から３オン２パットのダブルボギーが先行したことで、苦しい展開を強いられた状況が続いた。

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しかし、松山英樹は挽回を图示した。１２番と１４番でチャンスを決め、スコアを押し上げた。続く１５番では３パットのボギーを喫したが、１７番パー３では難易度の高い状況から３打目を放り込むチップインパーでしのいだ。１８番パー５では２メートル半を沈めてバーディーを奪い、追い上げモードで後半へ入った。

腰の治療優先で練習量不足が響いた

この結果には明確な理由がある。１０月に日本で開催された米ツアー「ベイカレント・クラシック・レクサス」から１か月半、松山英樹はほとんどクラブを握らずに過ごした。痛めていた腰の治療を最優先し、調整よりもリカバリーに時間を費やした経緯がある。

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１６日に回った１８ホールは、わずか１か月のラウンドだった。急ピッチで調整を続けてきたため、本番ではティーショットが定まらない場面も見られた。この日のフェアウェーキープ率は３５・７１４％で、出場選手８４人中７４位という数字からも、練習不足がスコアに直接影響していたことが窺える。

後半で巻き返すための準備が本格化

ホールアウト後、松山英樹は練習場に直行し、巻き返しへの準備を続けた。腰の状態は徐々に回復傾向にあるものの、試合リズムを取り戻すためには更なる打ち込みが必要だ。後半の試合では、前半のミスを克服し、上位進出を狙う姿勢を示している。