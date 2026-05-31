松山弘平騎手の謙虚な姿勢と成長の軌跡

若手時代から変わらぬ丁寧な態度で知られる松山弘平騎手。彼のデビュー初期のエピソードとその後の活躍を振り返る。

１５年以上前、早朝の 栗東トレセン 。 土曜の取材で厩舎を回り、池添兼雄厩舎へ向かった。 レースの日だというのに、従業員の休憩所である大仲には、所属の 松山弘平 騎手がいた。 私を見た彼は、当時２年目の若手で、申し訳なさそうに「僕、きょう乗り馬がいないんですよ。

騎乗馬が集まるように、宣伝してもらえませんか」と頼んできた。 その優しい口調に、私はこの少年が厳しい競馬の世界で生きていけるのか心配になった。 しかし、その心配はすぐに杞憂に終わる。 松山騎手は瞬く間に売れっ子となり、４年目の中日新聞杯（２０１２年）ではスマートギアで見事に重賞初勝利を挙げた。

勝利を重ねても、彼の丁寧な応対は変わらず、取材後には必ず「ありがとうございます」と頭を下げてお礼を言う姿が印象的だ。 彼のキャリアは順風満帆に見えるが、若手時代には騎乗馬が集まらず苦しい時期もあった。 それでも腐らずに努力を続け、技術を磨き続けた結果、今では多くの馬主や調教師から信頼されるジョッキーとなった。 松山騎手の魅力は、その誠実さにある。

レース後も、勝っても負けても、関係者への感謝を忘れず、常に謙虚な態度を貫いている。 彼の姿勢は、多くの若手騎手の模範となっている。 また、彼は騎手としてだけでなく、一人の人間としても成長し続けている。 最近では、若手騎手の指導にも積極的に関わり、自らの経験を惜しみなく伝えている。

松山騎手の存在は、競馬界にとってかけがえのない宝物と言えるだろう。 彼の今後の活躍からも目が離せない。 ファンからも愛される彼の騎乗姿は、多くの人々に感動と興奮を与え続けている。 これからも、松山弘平騎手の挑戦は続く





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松山弘平 競馬 騎手 重賞初勝利 栗東トレセン

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