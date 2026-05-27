松山初開催！シティロゲで街を遊び尽くそう

地図を片手に松山市内を巡る街歩きイベント「シティロゲ」が初開催。チェックポイントを回って得点を競いながら、歴史・文化・グルメ・自然を満喫できます。家族連れや運動が苦手な人でも気軽に参加可能。トヨタカローラ愛媛の給電車両による電力供給も注目です。

シティロゲ とは、地図を片手に街中に設置されたチェックポイントを巡り、制限時間内に獲得した得点を競うアーバンロゲイニングの一種です。 もともとはロゲイニングという自然の中でのオリエンテーリング競技から派生したもので、都市部で開催されることで、参加者は街の魅力を再発見しながら楽しむことができます。

今回、このシティロゲが愛媛県松山市で初めて開催されることになりました。 松山市は道後温泉や松山城など観光名所が豊富で、街歩きにぴったりのエリアです。 イベントでは、参加者が思い思いのルートでチェックポイントを巡り、街の歴史や文化、グルメに触れながら得点を集めます。 参加者は家族や友人とチームを組み、作戦を練って街を探索します。

競技とはいえ、足の速さだけが全てではありません。 地図を読み解く力やチームワークが重要で、小さな子供連れのファミリーから運動が苦手な人まで、誰でも気軽に参加できるのが特徴です。 実際、シティロゲでは平均して15キロ以上歩く参加者も多く、自然と運動不足解消にもつながります。 松山の街には、道後エリアの温泉街や松山城の石垣、坂道、そして地元のカフェや商店街など、様々なチェックポイントが設定されています。

参加者はこれらのポイントを巡りながら、食べ歩きや買い物を楽しむことも推奨されています。 地元ならではのグルメ、例えばじゃこ天や鯛めしなどを味わいながら、松山の魅力を満喫できます。 さらに、今回のイベントでは地域との連携も重視されています。 チェックポイントには「EHIME Mixing Park CK」や地元の大学など、地域に根ざしたスポットが登場予定です。

これにより、参加者は普段訪れることのない場所や地域資源を発見し、街への愛着を深めることができます。 地元の人でも知らなかった新たな発見があるかもしれません。 イベントを通じて、松山市の魅力を再認識し、地域活性化につなげる狙いがあります。 また、会場ではトヨタカローラ愛媛の協力により、給電対応車両を活用した電力供給が行われます。

これは、災害時の非常用電源としてだけでなく、アウトドアや地域イベントで役立つ「暮らしの中で役立つクルマ」の新しい価値を体感できる機会です。 参加者は、車から電力を取り出してスマートフォンの充電や簡単な調理器具の使用など、実際に便利さを試すことができます。 シティロゲは、街歩きを楽しみながら健康増進や地域とのつながりを深められる新しい形のエンターテインメントです。 松山初開催となるこのイベントは、地元の人々はもちろん、観光客にとってもユニークな体験になるでしょう。

制限時間内にどれだけ多くのポイントを回れるか、家族や仲間と作戦を立てて挑戦してみてはいかがでしょうか。 松山の街を舞台に、思い出に残る一日を過ごすことができます





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