松尾スズキ演出「カッコーの巣の上で」

松尾スズキ演出による「カッコーの巣の上で」についてのインタビュー。松尾スズキは「今回、実力者が集まってくれたので、最初の本読みから既に出来上がっていて非常に頼りになりました。普段あまりやることのない舞台美術1セットのみで展開していて、役者の演技がとことん楽しめる舞台になりました。そういった部分では今までの松尾とは違うかもしれません。世界のどこでやっている『カッコーの巣の上で』よりも面白い作品になったと自信があります。ぜひ劇場にお越しください」と呼びかけた。

松尾は「今回、実力者が集まってくれたので、最初の本読みから既に出来上がっていて非常に頼りになりました。 普段あまりやることのない 舞台美術 1セットのみで展開していて、 役者の演技 がとことん楽しめる舞台になりました。

そういった部分では今までの松尾とは違うかもしれません。 世界のどこでやっている『カッコーの巣の上で』よりも面白い作品になったと自信があります。 ぜひ劇場にお越しください」と呼びかけた。 上演時間は休憩含む約3時間で、東京公演は6月29日まで。

その後、本作は7月4・5日に愛媛・愛媛県県民文化会館 メインホール、10日から13日まで大阪・森ノ宮ピロティホール、18・19日に福岡・J:COM北九州芸術劇場 大ホール、24日から26日まで宮城・仙台銀行ホール イズミティ21（仙台市泉文化創造センター） 大ホールを巡る。 松尾さんとはご一緒させていただくのが2回目なので、今回の「カッコーの巣の上で」の台本を読んでいるときは、前回よりも松尾さんの台詞として頭に入ってくることが多くて、相変わらず演出される1つひとつが面白いです。

また、前回はコロナ禍で制限された中での稽古でしたが、今回はカンパニーの皆でカードゲームをやって盛り上がったりとすごく楽しい稽古場でした。 この作品は過去にたくさん上演されてきているので、こうして自分も携われるのはすごく有難いことですし、誇りに感じています。 出演のお話をいただいた時に、松尾さんが「カッコーの巣の上で」を演出するなんて絶対に面白いだろうなと思いましたが、それは稽古期間からゲネプロをやってきても変わらず、むしろこれからどんどん面白くなると思います。 期待と自信をもってこの作品に挑めています。

観に来てくださる方が感じることは人それぞれ違うと思いますが、とにかく楽しんでいただいて、この舞台で描かれている、原作にあるスピリットを感じて帰っていただければ、すごく良い演劇体験になるのではないかと思います。 ぜひ楽しんでください。 また松尾さんとご一緒出来て本当に嬉しく思っています。 松尾さんはとても優しい方ですが、私にとってはどこか怖い演出家さんというイメージがあり、眼差しが鋭くて怖いときもありますが、こちらがある程度できるようになるまで見守ってくれる部分もあり、大きな優しさがある方だなと思いました。

何年か前に「カッコーの巣の上で」の舞台を観ました。 面白かったのですが、今私たちがやっている方がものすごく面白いです。 本当にそう思ってます。 音楽も素敵ですし、舞台美術も衣裳も良いし、役者の皆さんも面白くて、やればやるほど新たなことを見つけていって、どんどん面白くなっていくだろうなと感じています。

「カッコーの巣の上で」はとても有名な作品なので、今回素晴らしいキャストの皆さんと松尾スズキさんの演出の中に、ビリーとして僕がどう立っていられるかなということを日々考えながらやってきました。 僕の演じるビリーは自由と規律の間で揺れて立ち続けることができなくなってしまうという、ひとつ象徴的なキャラクターでもあるので、皆さんのお芝居をしっかりと感じながら演じられるように頑張っています。

演出の松尾さんとは今回が初めましてでしたが、僕が出てないシーンで松尾さんを観察できる時間がありまして、演出をされている時の松尾さんが演者の顔と一緒の顔をされていたのがすごくかっこよくて印象に残っています





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