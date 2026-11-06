松任谷正隆がユーミンモデル撮影に挑む写真対決の最前線

松任谷正隆が妻・松任谷由実をモデルに写真撮影へ。BSフジ番組「写真対決」ではaikoや北川悠仁らミュージシャンも参加し、創造的な撮影競争が展開される。

音楽プロデューサーの 松任谷正隆 が、妻であり著名なアーティストである 松任谷由実 をモデルに据え、本格写真撮影に乗り出した。7日に BSフジ で深夜0：00から0：30まで放送された『 小山薫堂 東京会議』において、同番組で長く親しまれてきた人気企画「 写真対決 」の撮影現場が密着された。

この企画は、カメラ好きで知られる放送作家の小山薫堂と松任谷正隆、そして世界的写真家のハービー・山口の三人によって構成される「東京会議写真部」が主導するもの。2011年から続くこのシリーズは、外部からの依頼を受け、誰が最も優れた写真を撮影できるかを競う競争形態を採っているのが特徴である。

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松任谷正隆の今回の撮影課題は、長年交流のある複数のミュージシャンへの協力を呼びかけることにある。彼はaiko、ゆずの北川悠仁、平原綾香の三人に対して、それぞれ自身の代表曲の歌詞を手書きで記すよう依頼を行った。彼らが書き記した文字を、松任谷正隆がどのように写真というアート作品へと昇華させるのか、その技術と視点が問われている。

東京会議写真部の多彩な撮影アプローチ

他の参加者たちもまた、個性的なテーマ設定で競争に臨んでいる。小山薫堂は自身の故郷である大分県別府市を訪問し、まもなく創業100年を迎える歴史ある文具店を撮影場所とした。ここでは、100歳の高齢者とそのひ孫たちの姿を写真に収めることが命題であり、世代を超えた絆や時間の流れを切り取ろうとしている。

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一方、世界的写真家であるハービー・山口は、過去に撮影した人物を訪ね直すというアプローチを採用した。時を経て変貌を遂げた人々の現在の姿を再び写真に収めることで、時間の変化と人間の表情の奥行きを表現しようとする意図が感じられる。さらに、ハービーは写真の枠内に万年筆で直筆のメッセージを添えるというクリエイティブなアイデアにも挑戦している。

松任谷正隆が選ぶ奥の手と由実の存在

松任谷正隆が「奥の手」と位置づけているのが、妻の松任谷由実に撮影への直接参加を依頼することだ。一般のモデルとは異なり、日常から密接に交流している分、彼女の特徴や表情の細部まで熟知している松任谷正隆ならではの构图が期待されている。ミュージシャンたちの直筆歌詞という静的な要素と、由実のような生身のモデルを用いる動的な要素を、どのように組み合わせるか注目が集まる。

aiko、北川悠仁、平原綾香らが手書きで記した歌詞の文字は、単なるテキスト以上の意味を持つことになる。彼らの音楽と愛着を視覚化したこれらの文字を、松任谷正隆のレンズを通じてどのように作品化するのか。そのプロセスと最終的な仕上がりが、番組を通じて視聴者に伝えられることになる。

撮影の行方とクリエイティブな競争の結末

この「写真対決」は、単なる技術合戦ではなく、各参加者の視点や世界観の違いを浮き彫りにする場でもある。小山薫堂による郷愁と歴史の描写、ハービー・山口による時間の変容の記録、そして松任谷正隆による親密さや音楽との融合。三者三様のアプローチが交錯する中で、どの作品が最も視聴者の心や審査の目を惹きつけるかが焦点となる。

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松任谷正隆が求める「良い写真」とは何なのか。妻の由実という特別な存在や、愛するミュージシャンたちの直筆文字を用いることで、彼自身がどのような表現の深みを目指しているのか。7日の放送を通じて、その答えの一部が明らかになるだけでなく、写真というメディアの可能性を再認識させる内容となっている。撮影の行方と、最終的な競演の結果は、番組を通じて詳細に検証される予定である。