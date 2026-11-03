松井裕樹がパドレス残留 2028年オプション残るも運要素懸念

パドレスの松井裕樹が来季も残留決定。防御率1.83の好投も与四球増加や運の良さが課題。2028年の高額オプションも残り今後の契約動向が注目される。

米メジャーリーグベースボール（ MLB ）の移籍情報サイト「 MLB トレード・ルーマーズ」は日本時間2日、 サンディエゴ・パドレス に所属する 松井裕樹 投手（31）が、契約破棄条項（オプトアウト）の行使を見送り、来季もチームに残留すると報じた。松井には2028年の年俸700万ドル（約10億円）の選手オプションも残されており、将来的な大型契約への可能性も示唆されている。

安定感と耐久性で評価される松井の成績

同サイトは松井について、2024年のメジャーデビューから3年間で計190イニングを投げ、防御率3.17、奪三振率25.1％を記録した安定性を高く評価している。特に負傷者リスト入りは今季序盤の鼠径部の張りによる約1カ月間だけであり、3年連続で62回2/3以上を投げた耐久性にも注目が集まっている。

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今季は防御率1.83と好成績を残し、奪三振率も26.2％に達した。平均球速はメジャー平均を下回るものの、平均被打球速度86.8マイル（約139.7キロ）はメジャー上位10％、ハードヒット率30.5％は同上位5％に相当し、強い打球を打たせない能力が際立った。

与四球増加と運の要素が持続性を懸念

ただし、サイトは表面的には優秀な救援投手だったと指摘し、成績の持続性に疑問を呈している。与四球率は3年連続で悪化して13.8％に達し、メジャー下位3％の水準となっている。インプレー打球の被打率（BABIP）はリーグ平均の.290を大きく下回る.204、残塁率も93.6％と異例の高さだった。

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予測防御率（xERA）は3.02、投手の実力を示す指標SIERAは4.17で、実際の防御率との差が大きい。同サイトは打球運が正常化すれば、来季の防御率は3点台半ばから後半に悪化する可能性があると分析した。このため、単純な成績以上のリスク要因が存在すると指摘している。

ロックアウト懸念と合理的な残留判断

また、今オフは労使交渉の難航によるロックアウトも懸念されており、松井が残留を選んだのは合理的な判断と評価されている。市場価値が下がるリスクを回避し、安定した環境でプレーを選択したのは賢明な策と見なされている。

2027年にさらに好成績を残せば、翌28年の選手オプションを破棄し、より高額な複数年契約を目指す選択肢もあると伝えている。来季は与四球の改善と運の正常化による実力通りの結果が求められるが、パドレスでの未来も依然として明るく注目される。