松井監督が工藤中日監督と開幕戦対決へ恩師・長嶋氏命日に交流戦

巨人の松井稼頭央新監督が来年3月26日の開幕戦で工藤公康中日監督と初対決することを明らかにした。両監督の過去や来季のスケジュールについて詳述する。

読売ジャイアンツ の新監督に就任した 松井稼頭央 氏が、来年3月26日に開催される 開幕戦 で、 中日ドラゴンズ の 工藤公康 監督と対峙することが決定した。この対戦カードが発表された際、松井監督の表情は引き締まったように見え、運命のいたずらとも思える期せずしての 開幕戦 での新監督同士の対決が現実のものとなった。

元チームメート同士が監督として再会

松井監督と工藤監督は、2000年から2002年の3年間において、読売ジャイアンツでチームメートとして共に戦った歴史的な関係にある。当時、ダイエーホークスから加入し「優勝請負人」として知られていた工藤監督の下、松井監督は中堅手として活躍していた。この期間中にチームは2000年と2002年に日本一を獲得している。

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松井監督は当時の工藤監督について、「いつも頼もしく後ろで守っていた。一球一球の意思、意図が感じられる投手だった」と振り返り、信頼関係を語った。その後、松井監督は2003年にニューヨーク・ヤンキースへ移籍し、一方の工藤監督は引退後に福岡ソフトバンクホークスを率いて「常勝監督」として不動の地位を築き上げてきた経緯がある。

冷静な視線とチーム対抗戦としての意識

今季、中日ドラゴンズは15勝10敗と勝ち越しているものの、相手は百戦錬磨の名将である。松井監督は工藤監督がどのような野球を繰り広げてくるかについて、「高尚な質問過ぎて答えが出ないです」と笑いながら答えた。その上で、「監督同士ですけど、あくまでチームとチームの戦いですから」と冷静な口調で続けた。

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球界に大フィーバーを巻き起こすことが確実な来シーズンに向けて、松井監督は報道陣に対して謙虚かつプロフェッショナルな姿勢を示している。両監督の過去の絆と現在の立場の違いを踏まえ、純粋な競技者としての対決への期待が高まっている状況だ。

長嶋茂雄氏の命日と故郷での試合スケジュール

来季のスケジュールには、巨人にとって特別な意味を持つ日が複数組み込まれている。恩師である長嶋茂雄さんの命日である6月3日には、交流戦として千葉ロッテマリーンズ戦が開催される予定だ。さらに、松井監督自身の53歳の誕生日である同月12日にはオリックスバファローズ戦が組まれている。

また、7月7日には生まれ故郷である石川県金沢市にて広島東洋カープ戦が行われる。「七夕凱旋」となるこの試合について、松井監督は「あの球場、大丈夫ですかね？石川県民としてはそれが心配」とジョーク交じりに発言した。石川県立野球場は1974年の開場と比較的歴史が古く、松井監督自身も星稜高校（石川）時代にプレーした経験を持つ場所である。

地元ファンへの配慮と過去の初陣成績

松井監督は地元のファンの方にいい試合を見せられるようにと意気込みを述べた。この新監督体制における初陣の歴史的背景も注目されている。2002年に原辰徳氏が監督として初陣を迎えた際は、3月30日の阪神タイガース戦で4番の松井秀樹選手が4打数1安打にとどまり、1対3で黒星を喫した。一方、2016年に高橋由伸氏が監督として初陣を務めた際には、3月25日のヤクルトスワローズ戦で菅野智之選手の好投もあり3対1で勝利し、「監督として、こんなにうれしいのかと感じた」と笑顔で振り返っている。