松井新監督初指導 川崎で子供にホームラン実演 知念選手へ助言

松井新監督が川崎の野球教室で初の実演ホームランを放ち、知念選手への指導も明らかに。育成再契約となった26歳のバット改善秘話とは。

巨人軍の新監督に就任した松井秀喜氏が、自身の指導スタイルを明らかにする一幕があった。川崎市内で午後に行われた、松井氏が主宰するNPO法人主催の 野球教室 での出来事だ。実演を兼ねた恒例のフリー打撃には、巨人の選手たちからは否定的な視線が向けられていた。しかし、子供たちの前では全く異なる姿を見せた。6スイング目、推定飛距離110メートルのアーチを運んだのだ。午前中には放物線の描き方を指南していた。

川崎キャンプでの初指導シーン

このニュースの背景には、川崎市のジャイアンツ球場での秋季キャンプでのやり取りがある。三塁ベンチで打撃練習に熱視線を送っていた際、1年目の知念選手が歩み寄ってきた。知念選手は「ホームランの打ち方を教えてください」と、池上彰氏のような解説者のようなリアクションを誘うド直球の質問を投げかけた。日米通算507本塁打を誇る「ゴジラ」と呼ばれる松井氏への、監督としての初指導の要望だ。

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松井新監督は「いい質問だねえ」と応じ、解説を始めた。監督としての初指導は、座ったまま5分間にわたり行われた。身ぶり手ぶりを交えながら、具体的なアドバイスを送った。7月に支配下登録されたものの、15試合で打率.276、0本塁打に終わった26歳の知念選手。シーズン後に自由契約となり、育成再契約となる見込みだ。

知念選手の課題と改善点

知念選手は、松井新監督からの助言についてこう振り返る。「どうしても自分は飛ばそうと思うと、体を振ってしまうことが多い」。この傾向がパフォーマンスの低下を招いていた。しかし、松井新監督は「案外動かない方がちゃんとボールを捉えられて飛びやすい」と、身体をあまり動かさないことの問題点を指摘した。ミートポイントを捕手寄りに置くよう、具体的な助言を送ったのだ。

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この数時間後、松井新監督は自らその助言を実行してみせた。野球教室でも「どうやったら打球が上がるか」と問われ、「トスバッティングでバットがボールの下にピュッと入るような練習をしてごらん」と、ほほ笑みながら回答した。今キャンプでは選手の観察に主眼を置いているが、指導を出し惜しみする気はないと語り、「皆さん成長したい気持ちはあるでしょうから。いつでもウエルカム」と求めている。

知念選手の経歴と将来性

知念大成選手は2000年4月27日生まれ、沖縄県出身の26歳だ。沖縄尚学時代は甲子園出場はなかった。沖縄電力からオイシックスに進み、2024年には打率.323でイースタン・リーグ首位打者に輝いた。2025年、育成ドラフト5位で巨人入りし、今年7月に支配下登録された。

しかし、10月に自由契約を通達され、育成再契約を結ぶ見通しだ。1メートル81、85キロの体格を持ち、左投げ左打ちのプロフェッショナルだ。松井新監督が「いい質問を待っている」と語る通り、次なるステップへ向けた指導と成長が注目されている。川崎で行われたこの指導は、単なる技術指導にとどまらず、新人への大きな励みとなった瞬間でもあった。