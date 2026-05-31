松下由樹、高知ほろ酔い旅後編 坂本龍馬ゆかりの酒蔵とひろめ市場で絶品の味と出会う

俳優・松下由樹が高知県を巡る旅の後編。坂本龍馬ゆかりの酒蔵やひろめ市場を訪れ、地元の酒と食、おきゃく文化を満喫。礼二もその酔いっぷりに思わずツッコミを入れる。

6月2日（火）に放送された「 松下由樹 の高知ほろ酔い旅」後編では、俳優の 松下由樹 が高知県の絶景と美酒をさらに堪能する旅の模様が描かれました。 前編で日曜市や観光列車を楽しんだ松下は、後編では坂本龍馬ゆかりの酒蔵や、地元で大人気の ひろめ市場 を訪れ、高知の食文化と人情に触れます。

旅のスタートは、窪川から特急あしずりに乗車。 車内で早速日本酒を味わいながら、世界初の機構を持つ車両に感嘆の声を上げます。 向かう先は佐川駅。 かつて土佐の酒造りで栄えたこの地には、司牡丹の酒蔵が立ち並びます。

駅に降り立つと、牛の着ぐるみを着た地元住民の姿に思わず注目。 酒蔵では、香り豊かな日本酒を次々と味わい、その味わいにうっとりします。 しかし、ずっと飲み続けた松下はここで小休止。

「ずっと飲んじゃっているので…」と苦笑い。 清流・仁淀川を望むカフェで、土佐ジローの卵を使った濃厚なバニラアイスを味わいます。 そのネーミングにツボにはまった様子で、童心に帰ったような笑顔を見せます。 この様子に、スタジオの礼二が「やっぱ、ちょっと酔うてはんな」と異変を察知。

その後、再び高知市内へ戻り、旅のフィナーレはひろめ市場。 ここへの移動には、路面電車「とさでん」の200形を使用。1950年から現役で走る貴重な車両で、創業111年を記念した当時の塗装が復元されています。 古めかしいコンプレッサー音に礼二も「ええ音しとんやん！ これ」と大興奮。

ひろめ市場は60以上の屋台がひしめく、まさに土佐の食のデパート。 松下は、高知のおきゃく文化（おもてなしの文化）を体感しようと、周囲の人々と積極的に交流。 楽しい会話と笑顔が溢れ、礼二も思わず一言。

「高知の人はあったかいねえ」と温かい言葉を贈ります。 旅を通じて、松下は高知の魅力を存分に味わい、視聴者も一緒に酔いしれるような内容でした。 高知の美酒、絶景、そして人情に触れたこの旅は、多くの人に高知の魅力を再発見させるものとなったでしょう





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