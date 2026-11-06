松下洸平 J-WAVEで新曲PRECIOUS初披露 自作詞のメッセージソング

俳優の松下洸平がラジオJ-WAVEの番組で、自身が作詞を手掛けた新曲「PRECIOUS」を初お披露目。UTAとの共作による楽曲の背景や、自分らしく生きるための想いについて明かします。

俳優の 松下洸平 が、2026年11月7日（金）深夜に放送されたラジオ番組『 DK SELECT WEEKEND LIVING 』にて、自身が作詞を手掛けた新曲「 PRECIOUS 」を初お披露目した。この楽曲は、松下の音楽的な表現への挑戦として注目を集めており、リスナーに新鮮な驚きを与えた。

松下洸平が作曲も担当した新曲「PRECIOUS」

「PRECIOUS」は、松下洸平が作詞を担当し、松下洸平とUTAが作曲、UTAが編曲を手掛けた楽曲である。松下は、ラジオ局J-WAVEの番組において、この曲が自分自身のアートとしての成長を示す重要なステップであると位置づけている。楽曲の制作過程では、UTAと共にスタジオでゼロベースからのセッションを重ねたという。

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ビートの選定から歌詞、メロディに至るまで、1から作り上げたというこの曲には、松下の強い意志が込められている。単なるカバーや既存の枠組みにとらわれることなく、完全なオリジナル作品として仕上げられた点に、俳優としての活動以外での音楽への真摯な取り組みが垣間見える。

「自分らしくいたい」という松下洸平のメッセージ

松下洸平が込めた歌詞のメッセージは、现代人が抱える普遍的な悩みと直結している。誰かを憧れたり、みんなと同じ物を欲しがったり、誰かの真似をしてみても、みんなと同じようにしてみても窮屈になるなら、やっぱり自分らしくいたいという心情が綴られている。

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この歌詞は、松下からの素直なメッセージであり、周囲との比較に疲れた人々へのエールとも取れる内容だ。松下は、この曲を通じて、聴く人々に「自分らしくいていい」という肯定的なメッセージを伝えたいと考えている。このテーマは、松下が長年培ってきたキャラクターや、近年のメディアでの言動とも整合性が高い。

放送裏話と今後のライブツアーへの想い

2026年11月7日当日の『DK SELECT WEEKEND LIVING』放送では、新曲の初出し解禁に加えて、番組ならではの密なトークが展開された。映画の字幕から着想を得た「タイトルの意外な決定秘話」や、長時間に及んだレコーディングの裏話などが明かされている。

さらに、松下は来年のライブツアーへの想いについても語った。この番組は、ナビゲーターの松下洸平が一週間の疲れをリフレッシュしてもらうための音楽とトークをお届けするものであり、毎週金曜23:30から24:00まで放送されている。松下自身の言葉と音楽が融合したこの時間を通じて、リスナーは松下の多面的な魅力に触れることができる。

radikoでの聴取方法と番組の情報

『DK SELECT WEEKEND LIVING』は、ラジオ局J-WAVE（81.3FM）だけでなく、radikoアプリでも聴取可能である。radikoのタイムフリー機能を利用すれば、オンエア開始後から一週間まで過去の放送を聴くことができるため、見逃し配信としても広く活用されている。

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今回の「PRECIOUS」初披露を含めた一連のトークは、ここでしか聴けない内容が凝縮されており、ファンにとって貴重な情報源となっている。松下洸平の新しい音楽活動の始動を知る絶好の機会となった 이번 방송은松下洸平の芸術的探求心と、リスナーとの深い絆を再確認するものとなった。