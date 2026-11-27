日産自動車の中国合弁会社の東風日産乗用車公司（以下、東風日産）は、広州モーターショー2026において、新型電動SUV『NX7』を発売した。

ボディサイズは全長4785mm、全幅1932mm、全高1665mm、ホイールベース2815mm。 フローティングルーフとスポーティなリアデザインが組み合わされている。 ボディカラーは5色が設定されている。

インテリアはラップアラウンドデザインで、車内空間の90%にソフトタッチ素材が使われ、256色対応のアンビエントライトも装備されている。 全グレードに、最高出力73kW（98hp）の1.5リッター4気筒ガソリンエンジンとバッテリーを組み合わせたPHEVシステムが搭載され、システム最高出力は170kW（228hp）。 EV走行距離は最大320km、エンジン併用時の総航続距離は最大1666km。 バッテリーには東風日産の安全基準「クラウドシールド」が適用され、6つの側面からパックが保護される。

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運転支援には、モメンタ社のAI技術とLiDARを組み合わせたシステムが設定されている。 衝突被害低減ブレーキなど22の先進安全技術と自動駐車支援システムが採用され、ボディには2000MPa級超ハイテン材も使われている。 車載OSは中国向けの「Nissan OS 3.0」で、24GBメモリーのクアルコム製スナップドラゴン 8295Pが搭載されている。17.3インチの3Kセンターディスプレイと55インチ相当のAR-HUDが備わり、広東語や四川方言の音声認識にも対応する。