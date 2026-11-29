お笑い芸人・東野幸治が愛と毒を持って中堅芸人を"再生・向上"させるカンテレの特別番組『東ノリ再生向上』が29日深夜0時55分から関西ローカルで放送される。芸歴22年目のタナからイケダと、前回のアドバイスを元にライブを行った芸歴29年目のヘッドライトが登場。人生と笑いを懸けた再生ドキュメンタリー第2弾として、後輩・おいでやす小田も応援サポーターとして駆け付ける。

お笑い芸人・ 東野幸治 が愛と毒を持って 中堅芸人 を“再生・向上”させる カンテレ の特別番組『東ノリ再生向上』が29日深夜0時55分から、関西ローカルで放送される。 MCを務める『マルコポロリ！

』（毎週日曜午後1時59分～放送）をはじめとする番組で、千鳥、永野、おいでやす小田など世間から見過ごされていた芸人の魅力や才能を発掘し、ブレイクのきっかけを作ってきた東野幸治。 今回は、芸歴22年目の漫才コンビ・タナからイケダと、今年3月放送の第1弾で東野から受けたアドバイスをもとにライブを行った芸歴29年目の漫才コンビ・ヘッドライトが登場。 人生と笑いを懸けた再生ドキュメンタリー第2弾を届ける。 彼らを「尊敬する先輩」と呼ぶ後輩・おいでやす小田も応援サポーターとして駆け付ける。

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前回出演時に東野から 「自分たちの漫才スタイルを変えてみる」という助言を受けて開催した“再生イベント”の密着映像も大公開。 その後の変化を振り返る。 イベントでは、東野のアドバイスにより、ギャロップ・林健、スーパーマラドーナ・武智正剛に書いてもらった新ネタを披露。 さらに、ザ・プラン9のお～い！