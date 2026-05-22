東野幸治＆山里亮太が「スウェーデン・イブラヒモヴィッチ」を語る！

BSよしもと番組『東野山里のインプット』の「#64」が5月24日放送。ヤスがイブラヒモヴィッチの「生き方」に魅了され、山里も「日曜劇場じゃないの」と笑いを誘うエピソードが話題に。

東野幸治 と 山里亮太 （南海キャンディーズ）が出演するBSよしもと番組『東野山里の インプット 』の「#64」が5月24日（日）に放送されます。 番組は、多数のレギュラー番組を持ち、BSよしもと宣伝局長も務める東野と、朝の情報番組『DayDay.

』のMCを担当する売れっ子の山里が、若手から人気コンテンツや知られざる面白エンタメ作品をプレゼンしてもらい「インプット」する番組です。 今回のテーマは、スウェーデンの元サッカー選手ズラタン・イブラヒモヴィッチ。 プレゼンターはヤス（ナイチンゲールダンス）が務めます。 学生時代はサッカーに打ち込み、“ある武器”でプロを目指していたというヤス。

そんな彼が夢中になったのが、4カ国のクラブでリーグ優勝を経験、通算5度の得点王に輝いたイブラヒモヴィッチです。 ヤスは、プレーはもちろん彼の「生き方」に惹かれたとのこと。 そんななか、2026年のサッカーW杯で「スウェーデンと日本が対戦する」との話になった際、ヤスから『DayDay. 』でイブラヒモヴィッチの話題を出せば「『山里さん分かってる！

』ってなる」との助言が。 目を輝かせた山里は「ヤス！ いまグッとモチベーションが上がったわ！ 」と反応し、笑いを起こします。

引退前、かつて在籍したイタリアの名門・ACミランへ移籍したイブラヒモヴィッチ。 当時、成績が悪かったミランになぜベテランのイブラヒモヴィッチを迎えるのか。 サポーターからも疑問視する声があったと言いますが、彼がチームを改革。 ある奇跡を起こします。

胸が熱くなるエピソードを聞いた山里は「日曜劇場じゃないの」とつぶやき、笑いを誘います。 番組は毎週日曜23:00より放送中（再放送含む）です。 BSよしもと動画配信ページにて放送日から2週間見逃し配信されるほか、YouTube「BSよしもと公式チャンネル」でも公開されます





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