2025年12月に上場し、蓄電池を軸にエネルギーインフラの革新を目指すパワーエックス。その時価総額は東証グロース市場で際立つ存在感を示しています。IPOはもはやゴールではなく、真のスタート。上場後に求められる成長と証券会社の新たな役割とは―。（このリード文はAIが作成しました）

IPO（新規株式公開）はゴールではなくスタート――。 東証グロース市場改革の進展により、この言葉は理念ではなく、現実的な条件となった。 上場後5年で時価総額100億円以上という上場維持基準が2030年3月から適用される予定で、IPOの意味は大きく変わりつつある。

上場は単なる資金調達のイベントではなく、継続的な成長を市場と約束する出発点だ。 そうした環境下で上場を果たしたのが、大型の定置用蓄電池を軸にエネルギーインフラの変革を目指すパワーエックスである。21年3月の設立から4年9カ月後の25年12月、東証グロース市場に上場した。26年12月期には連結営業利益20億～25億円を見込み、黒字転換を計画する。 足元の時価総額は約1700億円と、上場時（初値ベース）の4倍を超え、市場の期待の強さを映す。 もっとも、その道のりは一筋縄ではなかった。

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伊藤正裕社長は当初、25年半ばでのIPOを視野に入れていたという。 資金を確保し、成長投資を加速させるには、早期上場が合理的だという判断だった。 だが、市場環境に加え、上場後も持続的な評価を得られるかという視点まで踏まえ、主幹事の三菱UFJモルガン・スタンレー証券（MUMSS）は慎重な判断を促した。 2025年に東証グロース市場に上場した企業は、41社と前年の64社から大きく減った。 IPOのハードルが上がるなか、スタートアップにとっては「証券会社がどう伴走するか」がこれまで以上に重要になる。