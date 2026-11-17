ピアズ、ロジザード、ぷらっとホーム、MUSCAT GROUP、フェイスネットワークの5社が上場企業としての事業構造と経営陣の戦略を明確化。各社の主力製品と市場位置づけを解説。

東証グロース市場に上場している5社の企業概要と経営方針が明らかになった。各社は業界別の特化戦略を展開し、持続可能な収益構造の構築を目指している。対象となるのは 株式会社ピアズ 、 ロジザード株式会社 、 ぷらっとホーム株式会社 、 MUSCAT GROUP株式会社 、および 株式会社フェイスネットワーク である。

店舗DXとリサイクル事業の統合的支援

株式会社ピアズの代表取締役社長である桑野隆司氏の下、同社は通信キャリアショップや家電量販店向けに販売促進コンサルティングを提供している。オンライン接客システムを用いた小売・飲食店の店舗DX支援も行い、業務効率化を推進する。同社は国の認定リサイクル事業も展開しており、宅配便によるパソコンや小型家電の回収を実施している。現在、全国748の自治体と連携関係を築き、廃棄物処理の適正化に貢献している。さらにネット中古書店「ネットオフ」などのリユース事業、福祉事業、外国人材の教育・送出しも手がけている。

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クラウド型在庫管理システムで物流効率化

ロジザード株式会社の代表取締役社長である金澤茂則氏は、クラウド型の倉庫在庫管理システム「ロジザードZERO」を中心に事業を展開している。物流倉庫や実店舗の在庫管理をクラウド上で支援し、リアルタイムでのデータ可視化を実現している。同社の売上構造を見ると、継続課金型のクラウドサービスが全体の約8割を占めている。この安定した収益源を基盤に、顧客企業のサプライチェーン管理効率向上を支えている。ハードウェア依存を下げ、ソフトウェアサービスの継続的収益モデルで成長を加速させる方針だ。

IoTゲートウェイと遠隔管理サービスの強化

ぷらっとホーム株式会社の代表取締役社長である鈴木友康氏は、1993年の設立以来、IoT分野での技術蓄積を活かしている。同社はIoTゲートウェイ「OpenBlocks」シリーズなど、モノとクラウドをつなぐ自社製コンピューターの開発・販売を手がけている。近年はハードウェア販売に加え、遠隔管理などのソフトウェア・サービス事業への注力を強めている。これにより、単なる設備提供から、運用支援を含む包括的なソリューション提供へビジネスモデルをシフトさせている。企業のデジタルトランスフォーメーションにおけるインフラ層としての地位を確立しつつある。

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データ活用とM&Aによるニッチトップ戦略

MUSCAT GROUP株式会社の代表取締役である大久保遼氏は、SNSとデータを活用してブランドを育成する「ブランドプロデュース」事業を展開している。加えて、M&Aで迎え入れたブランドを成長させる「ブランドパートナー」事業と併走させ、ニッチトップ戦略を掲げている。複数のブランドをポートフォリオとして管理し、個別の市場ニーズに最適化された経営を行うことで市場占有率を拡大させている。データドリブンなアプローチにより、ブランド価値の最大化と安定した収益源の確保を目指している。

首都圏一棟マンション開発の過去最高更新

株式会社フェイスネットワークの代表取締役社長である蜂谷二郎氏は、東京・城南3区（世田谷区・目黒区・渋谷区）を中心に新築一棟RCマンション「GranDuo」を企画・開発している。土地の仕入れから設計、施工、販売、管理までを一貫して手がけることで、品質管理とコスト効率を両立させている。2026年3月期において、売上高と経常利益ともに過去最高を更新する結果となった。都心部への強い需要を背景に、開発事業の収益性が顕著に高まっている。今後の供給計画や地域密着型開発の拡大が注目される。