東芝・外丸東真投手が快投 都市対抗決勝進出

東芝野球部が準優勝以来24年ぶりに都市対抗野球大会決勝へ進出。新人の外丸東真投手が準決勝で無失点に封じ、チームの集大成へ期待が高まっている。

東芝野球部は、10日に開催された 都市対抗 野球大会の 準決勝 で勝利し、 決勝進出 を果たした。東芝は2001年の第28回大会以来、24年ぶりの決勝トーナメント優勝候補としての姿を見せた。この試合の鍵を握ったのは、慶應義塾大学から入社1年目の右腕、 外丸東真 投手（22）だ。

スコアは1対1の引き分け状態で迎えた6回、外丸投手がマウンドに上がった。先頭打者の北川に二塁打を浴びてピンチを迎えたものの、その後は打者12人を連続してアウトに抑え込んだ。最速145キロのストレートではなく、丁寧な球筋で打者を翻弄し、最後は萩原選手の二ゴロによる決勝点を完璧に守り切った。

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外丸東真投手の投球再構築と成長

慶應義塾大学時代、外丸東真投手はリーグ戦で通算20勝を記録し、最速151キロの剛腕として注目された。昨秋にはプロ志望届を提出したが、指名を受けることはできなかった。大学在学中の昨年12月頃、投球フォームに課題を感じ、思うように腕が上がらなくなる悩みを抱えていたという。

この課題を解決するため、今春に入社した東芝の指導陣に対し、「基本を見つめ直したい」と訴え、投球フォームの再構築を申し出た。チームは体幹強化やウエートトレーニングといった基礎体力の向上から取り組み、練習後の修正作業を地道に積み重ねてきた。この努力が実を結び、社会人としての公式戦初登板となった9月下旬の神奈川県企業大会までには、着実な変化が表れていた。

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準決勝での安定感と投手陣の力

準決勝での外丸東真投手の登板は、今大会2試合目となった。7日の2回戦では4回2/3を無安打無失点と好投し、準決勝でも4イニングで1安打無失点の成績を記録した。通算投球回数は8回2/3で、被安打はわずか1本という圧倒的な安定感でチームを救った。マウンド上では感情を表に出さず淡々と投球を続けるスタイルは、「自分に期待しないから」という本人の言葉が表す通り、冷静な判断力が生きている。

9回の最終回、最後の打者を空振り三振に仕留めた瞬間、外丸投手は右手をグッと握りしめた。この一投が準決勝勝利を決め、東芝の決勝進出へと繋がった。約1年近くかけた地道な修行の成果が、この瞬間に花開いた形となった。

大河原監督の采配とチームの状況

東芝の大河原正人監督は、先発投手に北村選手を選出した理由について、状態が良かったことや「ここでお前の気持ちを見せてくれ」という思いを語った。緊張する大きな舞台でも、北村選手は5回1失点と健闘し、打線にはワンチャンスをものにする意識が求められた。中村選手のエンドランにより一、三塁の好機をつくると、続く萩原選手のフルカウントの打席で転がし打ちとなり、1点が入った。

チームは都市対抗1回戦負けという屈辱を経験し、落ち込みもあったという。しかし、9月の頭からは切り替え、11月10日に控える決勝で今年の集大成をぶつけることで一致団結していた。良い勢いで試合を乗り切ってきた東芝は、次の相手であるNTT西日本との決勝戦へ向けて、その勢いをそのままぶつける覚悟を示している。