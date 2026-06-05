東芝の軽量ノートパソコンdynabook U63とLenovoのノートパソコンIdeaPad Slim 3の比較

東芝の軽量ノートパソコンdynabook U63とLenovoのノートパソコンIdeaPad Slim 3の比較を紹介します。dynabook U63は13.3型のFHDディスプレイとCore i5-7200Uプロセッサを搭載しています。IdeaPad Slim 3は15.6インチのディスプレイと13世代のCore i7プロセッサーを搭載しています。

東芝の軽量 ノートパソコン dynabook U63は、13.3型のFHDディスプレイとCore i5-7200Uプロセッサを搭載しています。 メモリは8GB、SSDは128GB、カメラとWi-Fi、Bluetooth、HDMI、Type-C端子が搭載されています。

Windows 11とMS Office 2019が搭載されています。 LenovoのノートパソコンIdeaPad Slim 3は、15.6インチのディスプレイと13世代のCore i7プロセッサーを搭載しています。 メモリは16GB、SSDは512GB、MS Office 2021が搭載されています。 Windows 11が搭載されています。

バッテリー駆動時間は13.9時間、重量は1.62kgです。 アビスブルーで、83EM00ABJPハンディファンが付いています。 冷却プレートと携帯扇風機が付いています。 ハンディファンは3段階の風力調節が可能で、長時間稼働が可能です。

クーラー機能とミニ扇風機が付いています。 USB充電式で、小型で、卓上で使用可能です。 コードレスで、ホワイト掃除機が付いています。 HEPA多重濾過と低騒音が可能で、Type-C充電式です。

電気掃除機は車用で、卓上/本棚/ハードフロア/階段/フローリング/カーペット/カーテン/ソファ/車に適用可能です。iPhone用のhdmi変換ケーブルが付いています。 MFi認証品で、2024年新登場です。 ミラーリングはiPhone/iPadをtvに映すことができます。 ライトニングhdmi変換は1080P遅延なしで、音声同期出力が可能です。

TV大画面で自動接続が可能です。 Lightning hdmi日本語取説付きで、iOS13~iOS17対応です。2024年強化モデルです。 信号増強の室内アンテナSattieは、450KMの受信範囲が可能です。4Kアンテナと地デジアンテナが付いています。360度全方位受信が可能で、信号ブースターが付いています。 高性能で、高感度で、設置が簡単です。

薄型で、小型で、軽量で、USB式です。 全種類の弱電界地区に対応しています。 UHFとVHFに対応しています。 日本語説明書が付いています。 ブラックです





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東芝 Dynabook U63 ノートパソコン Lenovo Ideapad Slim 3

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