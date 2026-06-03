東芝のノートパソコン dynabook U63 とLenovoのノートパソコン IdeaPad Slim 3 を比較検討

この記事では、東芝のノートパソコン dynabook U63 とLenovoのノートパソコン IdeaPad Slim 3 を比較検討します。両方のノートパソコンはWindows 11を搭載しているが、性能や機能では大きな差があります。

東芝の ノートパソコン dynabook U63 とLenovoの ノートパソコン IdeaPad Slim 3 を比較検討する。dynabook U63 は13.3型のFHDディスプレイを搭載し、Core i5-7200Uプロセッサ、8GBのメモリ、128GBのSSDを搭載している。

IdeaPad Slim 3 は15.6インチのディスプレイを搭載し、13世代のインテルCore i7プロセッサ、16GBのメモリ、512GBのSSDを搭載している。 両方のノートパソコンはWindows 11を搭載している。dynabook U63 は重量が1.24kg、 IdeaPad Slim 3 は重量が1.62kgである。 両方のノートパソコンはバッテリー駆動が可能で、dynabook U63 は13.5時間、 IdeaPad Slim 3 は13.9時間駆動できる。 両方のノートパソコンはカメラ、WIFI、Bluetoothを搭載している。

さらに、dynabook U63 はHDMI端子とType C端子を搭載している。 IdeaPad Slim 3 はUSB充電式のハンディクリーナーを搭載している。 両方のノートパソコンはMS Officeを搭載している。dynabook U63 はWin 11 & MS Office 2019を搭載している。 IdeaPad Slim 3 はWindows11とMS Office 2021を搭載している





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ノートパソコン Dynabook U63 Ideapad Slim 3 Windows 11 MS Office

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