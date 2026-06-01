東芝のノートパソコンdynabook U63とLenovoのノートパソコンIdeaPad Slim 3が注目されている。dynabook U63は13.3インチのFHDディスプレイとCore i5-7200Uプロセッサを搭載し、8GBのメモリと128GBのSSDを備えている。また、Windows 11とMS Office 2019が搭載されている。 LenovoのIdeaPad Slim 3は15.6インチのディスプレイと13世代のインテルCore i7プロセッサーを搭載し、16GBのメモリと512GBのSSDを備えている。Windows 11とMS Office 2021が搭載されている。

東芝の ノートパソコン dynabook U63と Lenovo の ノートパソコン IdeaPad Slim 3が注目されている。dynabook U63は13.3インチの FHDディスプレイ とCore i5-7200Uプロセッサを搭載し、8GBのメモリと128GBのSSDを備えている。

Windows 11とMS Office 2019が搭載されている。 また、カメラ、Wi-Fi、Bluetooth、HDMI、Type Cポートが搭載されている。 LenovoのIdeaPad Slim 3は15.6インチのディスプレイと13世代のインテルCore i7プロセッサーを搭載し、16GBのメモリと512GBのSSDを備えている。 Windows 11とMS Office 2021が搭載されている。

また、バッテリー駆動時間は13.9時間と長く、重量は1.62kgと軽い。 アビスブルーと呼ばれるデザインが特徴的で、冷却プレートと携帯扇風機が搭載されている。 また、ハンディクリーナーと呼ばれるスティッククリーナーも注目されている。 このクリーナーは15000パス超強力な吸引力と0.6kg超軽量な設計を特徴としており、コードレスで使用できる。35分連続稼働が可能で、左右/上下回転が可能な5種類のノズルが搭載されている。

また、LEDライトが搭載されており、HEPA多重濾過が可能で低騒音で使用できる。 Type-C充電式で電気掃除機としても使用できる。 さらに、iPhone/iPadの映像をテレビに映すことができるHDMI変換ケーブルも注目されている。 このケーブルはMFi認証品で、2024年新登場のミラーリングiPhone/iPadを対応している。

また、信号増強された室内アンテナSattieも注目されている。 このアンテナは450kmの受信範囲を持ち、4Kアンテナとしても使用できる。360度全方位受信が可能で、高性能で高感度な設計を特徴としている。 また、USB式で設置が簡単で、薄型で小型軽量な設計を特徴としている。 日本語説明書が付属しており、ブラックのカラーで提供されている





ExciteJapan / 🏆 125. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ノートパソコン Dynabook U63 Ideapad Slim 3 東芝 Lenovo FHDディスプレイ Core I5-7200U Core I7 Windows 11 MS Office

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Amazonで大幅割引のPCが並ぶAmazonは5月27日から6月2日にかけて、スマイルSaleを実施している。レノボ「IdeaPad Slim 5」やMSI「Modern 15 F1M」、LG「gram 17」など、多数のPCが大幅に割引されている。

Read more »

高性能PC構成と最新ノートPC・周辺機器のラインナップ紹介Ryzen 7 9700XとGeForce RTX 5070を搭載した高性能デスクトップはゲームはもちろん配信や動画編集にも対応し、白系筐体や曲面液冷が魅力。加えて、富士通ARROWSタブレットやNEC LAVIE、ASUS Vivobook、Lenovo IdeaPadなどの最新ノートPCやAnkerのUSB-Cケーブル、ロジクールの静音ワイヤレストラックボールマウスといった周辺機器も掲載。各製品のスペックと特徴をまとめた情報です。

Read more »

各種タブレット、ノートPC、ケーブル、マウスの新製品情報富士通ARROWS Tab V727/V整備済み品、NEC LAVIEノート、ASUS Vivobook、Lenovo IdeaPad Slim 3、Anker各種ケーブル、ロジクールトラックボールマウスなど多様な製品を紹介

Read more »

薄くてモバイルバッテリーでも動いてスマホ操作もできて秋には小さく収納できる「扇風機」を見てきた「Mijia スマート扇風機 Pro Slim」は非常にユニークな扇風機。とくに付属のケースにより、収納時に驚くほど場所を取らない点が便利です。

Read more »

知ってるIdeaPadじゃなかった。32GB・1TB・有機ELモデルが22万円台Lenovoの16型ノートPC「IdeaPad Slim 5（83ND000RJP）」がAmazonスマイルセール対象。参考価格247,280円のところ、10％オフの222,000円で販売中。32GBメモリや1TB SSD、16型2.8K有機ELディスプレイを備えたモデル。

Read more »

富士通、NEC、ASUS、LenovoノートPCとAnkerケーブル・ロジクールマウスの製品情報整備済み品や新製品を含む複数のパソコンおよびアクセサリの情報。富士通ARROWS Tab V727/V、NEC LAVIE N15Slim、ASUS Vivobook 15 M1502NAQ、Lenovo IdeaPad Slim 3などのノートパソコンとタブレットに加え、AnkerのUSBケーブル各種、ロジクールの静音ワイヤレストラックボールマウスM575SPdが掲載。各製品の仕様、性能、付属品などをまとめた商品リスト。

Read more »