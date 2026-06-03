東芝のdynabook U63とLenovoのIdeaPad Slim 3がAmazonで限定販売

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また、カメラ、WIFI、Bluetooth、HDMI、Type Cポート、Windows 11とMS Office 2019が搭載されています。 LenovoのIdeaPad Slim 3は15.6インチのFHDディスプレイを搭載し、13世代のCore i7プロセッサー、16GBのメモリ、512GBのSSDを搭載しています。

また、MS Office 2021、Windows 11、バッテリー駆動13.9時間、重量1.62kg、Avis Blueカラー、83EM00ABJPハンディファン、冷却プレート、携帯扇風機、冷感、手持ち扇風機、ハンディ扇風機、3段階風力調節、長時間稼働、クーラー機能、ミニ扇風機、小型扇風機、ミニファン、熱中症対策、USB充電式、小型、卓上、首掛け、ストラップ付き、カラビナ付き、ホワイト掃除機、コードレス掃除機、2wayコードレス掃除機、35分連続稼働、左右/上下回転、5種類ノズル、延長パイプ、LEDライト搭載、HEPA多重濾過、低騒音、Type-C充電式、電気掃除機、車用掃除機、卓上/本棚/ハードフロア/階段/フローリング/カーペット/カーテン/ソファ/車に適用、iPhone hdmi変換ケーブル、MFi認証品、2024新登場、給電不要、2年保証、ミラーリング iPhone/iPad、スマホをtvに映す、ライトニングhdmi変換、1080P遅延なし、音声同期出力、TV大画面、自動接続、Lightning hdmi日本語取説付き、iOS13~iOS17対応、2024年強化モデル、信号増強、室内アンテナSattie、テレビアンテナ、450KM受信範囲、4Kアンテナ、地デジアンテナ、360度全方位受信、信号ブースター、高性能、高感度、設置簡単、薄型&小型軽量USB式、全種類、弱電界地区、UHF、VHF対応、日本語説明書、ブラック、Tinguポータブルテレビ、テレビ小型、14.1インチ、高齢者向け、病院使用可能、大画面、大音量、簡単操作、車中泊、車載用バッグ付き、良好な画質、HDMI端子搭載、録画機能、YouTube視聴可能、モバイルバッテリーに対応、AC電源・車載電源に対応、スタンド/吊り下げ/車載の3種類設置、リモコン付き、遠距離操作可能、タイムシフト機能付き、底部ボタン、軽量(14.1インチ)です





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