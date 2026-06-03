東芝のdynabook U63とLenovoのIdeaPad Slim 3の比較

東芝のdynabook U63とLenovoのIdeaPad Slim 3はどちらも高性能なノートパソコンですが、異なる機能を搭載しています。dynabook U63はAmazon.co.jp限定で販売されていますが、IdeaPad Slim 3は一般販売されています。どちらも高画質のディスプレイと高性能なプロセッサを搭載していますが、IdeaPad Slim 3は16GBのメモリと512GBのSSDを搭載しています。dynabook U63は8GBのメモリと128GBのSSDを搭載しています。どちらもWin 11とMS Officeを搭載していますが、IdeaPad Slim 3はMS Office 2021を搭載しています。

東芝のdynabook U63は、13.3型のFHDディスプレイ、Core i5-7200Uプロセッサ、8GBの メモリ 、 SSD 128GBのストレージ、カメラ、Wi-Fi、Bluetooth、 HDMI Type-C 、 Win 11 とMS Office 2019のオペレーティングシステムを搭載した ノートパソコン です。

Amazon.co.jp限定で販売されています。 LenovoのIdeaPad Slim 3は、15.6インチの13世代のインテルCore i7プロセッサを搭載し、16GBのメモリ、512GBのSSD、MS Office 2021、Windows 11を搭載したノートパソコンです。 バッテリー駆動時間は13.9時間、重量は1.62kgです。

アビスブルーのハンディファンを搭載し、携帯扇風機、冷感、3段階風力調節、長時間稼働、クーラー機能、ミニ扇風機、熱中症対策、USB充電式、小型卓上、首掛け、ストラップ付き、カラビナ付き、ホワイト掃除機を搭載しています。2024進級版のスティッククリーナーは、15000パス超強力吸引、0.6kg超軽量、2wayコードレス掃除機、35分連続稼働、左右/上下回転、5種類のノズル、延長パイプ、LEDライト搭載、HEPA多重濾過、低騒音、Type-C充電式、電気掃除機、車用掃除機、卓上/本棚/ハードフロア/階段/フローリング/カーペット/カーテン/ソファ/車に適用の機能を搭載しています。iPhoneのHDMI変換ケーブルは、MFi認証品、2024新登場、給電不要、2年保証、ミラーリング、iPhone/iPad/スマホをTVに映す、ライトニングHDMI変換、1080P遅延なし、音声同期出力、TV大画面、自動接続、Lightning HDMI日本語取説付き（iOS 13~iOS 17対応）を搭載しています。

室内アンテナSattieは、2024年強化モデル、信号増強、450KM受信範囲、4Kアンテナ、地デジアンテナ、360度全方位受信、信号ブースター、高性能、高感度、設置簡単、薄型&小型軽量USB式、全種類の電波、弱電界地区、UHF/VHF対応、Japanese説明書、ブラックのポータブルテレビ、テレビ小型14.1インチ、高齢者向け、病院使用可能、大画面、大音量、簡単操作、車中泊、車載用バッグ付き、良い画質、HDMI端子搭載、録画機能、YouTube視聴可能、モバイルバッテリーに対応、AC電源/車載電源に対応、スタンド/吊り下げ/車載の3種類の設置、リモコン付き、遠距離操作可能、タイムシフト機能付き、底部ボタン、軽量(14.1インチ)の機能を搭載しています





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東芝 Dynabook U63 Lenovo Ideapad Slim 3 ノートパソコン Win 11 MS Office HDMI Type-C SSD メモリ バッテリー

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