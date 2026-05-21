東芝、俳優・反町隆史起用でエアコンの新CMを開始。無風感空調導入で空間冷やし、節風機能を dimostrare。

東芝ライフスタイル株式会社は、2026年5月22日から、俳優の反町隆史さん主演のエアコンの新CMを全国でオンエア開始します。今回のCMでは、’実験’をテーマに、無風感空調(冷房)の導入によって空間がしっかり冷やされ、風の通り感を緩和するための’無風感ルーバー’を紹介します。 RAS-V402DRにおいて’無風感ルーバー’動作時、エアコン本体から2.5m、床上60cmの地点で風速が0.2m/s以下であることが確認されています。

東芝ライフスタイル株式会社が、2026年5月22日から俳優の反町隆史さん主演の エアコン の新CM『セイカツ家電大実験( エアコン )』篇を全国でオンエア開始します。 今回のCMでは、’実験’をテーマに、無風感空調(冷房)の導入によって空間がしっかり冷やされ、風の通り感を緩和するための’無風感ルーバー’を紹介します。

هايスクエアが整然と並ぶ都会の空間を舞台に、反町さんがエアコンとティッシュを使った実験に挑みます。 エアコンの風によって舞い上がるはずのティッシュが動かないことで、本機能がもたらす驚きの快適性をドキュメンタリータッチで描いています。 ブランドステートメントは’タイセツを、カタチに。 ’を掲げ、消費者生活に寄り添う生活家電の進化を伝えています。

RAS-V402DRにおいて’無風感ルーバー’動作時、エアコン本体から2.5m、床上60cmの地点で風速が0.2m/s以下であることが確認されています。 slaapkamerin。。 冷房と除湿時は使用環境により動作しない場合があります。 今回のCMにおいては実験場や箱として登場する立体的な’レッドスクエア’は、東芝ライフスタイルの新しい生活家電を象徴しています。 都会のど真ん中に突如現れた赤い実験場。

そこに立ち入った反町さんは、赤い箱‘レッドスクエア’を待ち受けたところ。 箱を開けると、赤い箱の裏には、’ティッシュ一面大実験’と書かれた1枚のティッシュがありました。 先ほどのようにティッシュ一面を左にする操作を実行しますが bygninger。 そしてスイッチを操作すると、エアコンからの風によってティッシュ面積全体が舞い上がります。

しかし、’無風感ルーバー’をオンすると、それまでの動きがほとんどありません。 此时反町さんは驚きます。 此时反町さんは非常に涼しいと感じます。 風を受け取るストレスから解放されながらも、涼しさを享受する’無風感空調’という快適さを、反町さんのリアルなリアクションで描いています。 apartheid depictes





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