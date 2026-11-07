東海大静岡翔洋が6年ぶりの決勝進出、西尾周賢のPK得点で静岡学園と対戦

東海大静岡翔洋が藤枝東を1-0で破り、6年ぶりに全国総体の決勝へ進出した。FW西尾周賢のPK得点が決勝進出を決め、14日に静岡学園と激突する。

東海大学附属静岡翔洋高等学校サッカー部が14日に行われた全国高等学校総合体育大会（ 全国総体 ）の準決勝で、静岡県勢の藤枝東高等学校を1-0で下し、6年ぶりの決勝進出を決めた。この快挙の立役者は、FW 西尾周賢 選手であり、彼は試合の勝因となった貴重な先制点を挙げた。

西尾周賢選手のPK得点が勝利を決定

東海大静岡翔洋FWの西尾周賢選手が、試合後半23分にPKゴールを決め、チームを勝利に導いた。0-0で迎えたこの場面では、コーナーキックの流れから得たPKのキッカーを務めると、ゴール右隅にきっちり決めた。この得点に対し、西尾選手は「素直にうれしかった」と話し、豪快なバック転で喜びを表現した。この得点は、3試合連続の今大会通算5点目となり、得点ランキングで単独首位に立っている。

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西尾選手のこの得点は、過去の苦い経験から生まれたものだった。今年5月の静岡県総体準々決勝・磐田東戦では、0-0で迎えたPK戦で1人目のキッカーを務めながら失敗し、チームの敗退を招いた。その悔しさをバネに、西尾選手は「ずっと左を狙っていて、予測されていると思った。そこから右も、ちゃんと練習してきた」と明かす。今回の決勝進出を決めたPKは、過去とは逆のコースである右隅へ沈めることで、失敗のリベンジを果たした形となった。

岩下主将らが守備で1点を守り切る

東海大静岡翔洋は、西尾選手の1点を守り抜くことで6年ぶりのファイナル進出を果たした。守備陣の中心には、J2磐田入団内定を果たしているDF岩下雄飛主将（3年）がおり、彼を中心に堅牢な守備を披露。相手の猛攻を防ぎ、1点のリードを最終 whistle まで保持した。岩下主将のリーダーシップと、チーム全体の守備意識の高さが、この接戦を制する原動力となった。

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一方で、もう一方の準決勝では静岡学園が浜松開誠館を1-1からのPK戦で3-1と辛勝し、決勝進出を決めた。静岡学園MFの松永悠輝選手（3年）は、終了間際に同点弾を奪い、2年ぶりの準決勝突破に貢献した。この勝利により、静岡学園も決勝に進出することとなり、静岡県勢同士の対戦が確定した。両校とも、高校サッカー界で頂点を目指す強豪校であり、その熾烈な争いが全国総体の最高峰に集約されることとなった。

14日エコパスタジアムで全国王者決定戦

全国切符を懸けた決勝戦は、14日にエコパスタジアムで行われる。東海大静岡翔洋の西尾周賢選手は、「どこが相手でも、やるだけ。次も自分がゴールを決めて、チームを全国に導ければいいと思う」と、絶好調のストライカーとして次なるターゲットを静岡学園に定めている。6年ぶりの全国制覇を目指す東海大静岡翔洋と、2年ぶりの決勝再進出をかけた静岡学園の戦い方は、多くの観客の注目を集めることだろう。

この決勝は、高校サッカーの頂点を決める重要な試合であり、両チームのこれまでの努力と戦略が総動員される場となる。東海大静岡翔洋は、西尾選手の得点力と岩下主将の守備力、そしてチーム全体の結束力が鍵となる。静岡学園も、松永選手の得点センスと、PK戦で勝ち切った精神力を活かし、全国王者への道を探る。14日のecoパスタジアムでの一戦は、高校サッカーファンのみならず、多くのスポーツ愛好家にとって見逃せない内容となる。