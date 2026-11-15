東海大翔洋岩下が選手権敗退後に磐田入りを誓う

静岡県予選で静岡学園に0-1敗れた東海大翔洋の岩下が、J1磐田への入りを宣言。悔しさをバネに海外進出と日本代表入りを目指す。

東海大翔洋高校 サッカー部の岩下は、 静岡県選手権 予選の試合で前線での競り負けやボールを止めて前を向く際の対応など、選手としての課題を多く抱えたままチームは敗れた。この重要な全国大会の舞台で、岩下は自身の成長と後輩たちの牽引、そしてチームの歴史を変える契機となったと振り返り、今後の決意を明かした。

岩下の試合分析と敗因

岩下は試合中に西尾周賢とコミュニケーションを取りながらゴールを目指したが、静岡学園の堅固な守備に阻まれた。静岡学園は人数をかけて攻撃を仕掛ける一方、3バックやボランチ、ウイングバックの守備からの戻りが非常に速く、岩下がボールを受けて前を向いた瞬間には、すでに相手選手が3枚近くサポートに来ている状況だった。

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岩下は「サポートがいたんですけど、やっぱそこをもっと簡単に使ってやっていけたらいいなと思ったところもあった」と反省し、個人とチームの連携不足が得点機会を生み出せなかった主な要因だと分析した。終盤に東海大翔洋がセットプレーで全校応援のスタンドを沸かせたものの、点差は埋まらず0-1で敗北した。

チーム伝統の継承と選手の変化

東海大翔洋は、選手権日本一の栄光を持つ東海大一高の伝統を受け継ぐチームとして知られている。岩下は4試合を戦った選手権予選について、「自分個人でも成長する場面でもあるし、後輩たちを成長させる部分もあるし、(東海大翔洋の)今後の歴史をやっぱ変えていくっていう選手権でした」と強調し、この経験をチームの財産にするべきだと語った。

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岩下は後輩たちに対し、「(学校が)全校応援とかしてくれたんで、この舞台でやれたっていうのは自分の財産にもなると思うし、この経験や負けの悔しさを、その次の試合に向けてやっていって欲しいなと思っています」とエールを送った。全校応援の熱気が岩下自身の自信につながり、その想いを後輩たちに継承させたいとの意図が感じられる。

J1磐田入りと海外進出の夢

この敗戦の後、岩下は主将としての責任を果たし、プレミアリーグ昇格へ向けた戦いを経て、J1リーグのジュビロ磐田でのプロ生活がスタートする。岩下は将来の目標について、「自分は海外でやりたいし、日本代表に選ばれたいんですけど、まだまだなので、ジュビロに入るまでにもどんどん成長して、ジュビロ入っても成長してどんどん上に上がっていきたいなと思っています」と誓いを新たにした。

プロサッカー選手として大成するためには、自身の得意分野を最大限に発揮すると同時に、克服すべき課題を改善する必要がある。岩下は「ロングフィードとかヘディングとか、対人の部分とかはやっぱ得意なんで得意な部分をどんどん出して、苦手な部分も改善してやっていけたらいいと思っています」と自身の技術的特長を認識している。

プロ意識と判断力の向上目標

岩下は、プロの世界では判断の質がさらに問われると理解しており、その部分をレベルアップさせることが次なるステップであると強調した。「判断の部分を上げていきたいなと思っています」と述べ、技術面だけでなくメンタル面や瞬時の決断力も鍛える意向を示した。

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岩下はこの日の悔しさを糧として、チームメイトや家族、恩師ら支えてくれた人たちに恩返しする考えだ。静岡県予選での敗北は終わりではなく、ジュビロ磐田での活躍、そして海外や日本代表への挑戦への出発点となるだろう。岩下選手の今後の活躍が注目される。