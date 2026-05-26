東海エリア初の常設店「SAVE THE DUCK HAERA」2026年6月11日グランドオープン 日本限定コレクションとPLUMTECH®中綿でサステナブルファッションを提案

イタリア発アニマルフリーブランドが東海エリアに初出店。日本限定デザインと高性能中綿素材PLUMTECH®を採用したコンセプトストアが2026年6月11日オープンし、Bコーポレーション認証取得以降のサステナビリティ取り組みやエベレスト登頂実績を紹介。

イタリア発のアニマルフリーウェアブランド「 SAVE THE DUCK （セーブ・ザ・ダック）」は、東海エリア初となる常設店「 SAVE THE DUCK HAERA（セーブ・ザ・ダック ハエラ店 ）」を2026年6月11日（木）にグランドオープンすることを発表した。

この新店舗は、国内における同ブランドの2号店にあたり、特に日本市場向けに設計された独自の内装デザインが特徴である。 店内は木目を基調としたナチュラルな雰囲気に、ブランドが掲げるサステナビリティとラグジュアリーを同時に体現した装飾が施され、訪れる顧客に新しい購買体験を提供する。 取り扱い商品はレディース・メンズ・キッズの全ラインに加え、バッグや帽子といったアクセサリーまで幅広く、すべてが日本限定コレクションとして展開されるため、国内のファッション愛好者にとっては非常に魅力的なラインナップとなっている。

店舗は東海エリアの中心的ショッピングエリアに位置し、公共交通機関からのアクセスも良好であることから、地域住民だけでなく、遠方からの来店客も期待できる。 SAVE THE DUCKが採用している中綿素材「PLUMTECH®（プラムテック®）」は、動物の羽毛（ダウン）を一切使用せずに開発された高性能素材であり、軽量性と保温性を兼ね備えている点が大きな特徴だ。 PLUMTECH®はリアルダウンに匹敵する軽さを持ちつつ、通気性・速乾性にも優れ、さまざまな気候条件下でも快適な着心地を実現する。

これにより、環境負荷の低減と同時に、機能性を犠牲にしない本格的なアウトドアウェアとしての評価が高まっている。 ブランドは「動物の権利を守る」ことをミッションに掲げ、世界中で羽毛の搾取が続く現状に対し、代替素材の研究開発を積極的に推進してきた。

同ブランドの実績は、単なる商品開発に留まらず、実際の登山界でも顕著に表れている。2019年5月、ヴィーガン・クライマーのKuntal Joisher（クンタル・ジョイシャー）氏は、SAVE THE DUCKが提供したマウンテンスーツ（非売品）を身に着けてエベレスト登頂に成功し、動物性防寒着を一切使用しない世界初のクライマーとして歴史に名を刻んだ。 その後同年10月1日には、チョ・オユー氏が同ブランドのマウンテンスーツ（非売品）を着用したまま、8000メートル級の14座すべての山頂に到達し、アニマルフリーウェアの極限性能を証明した。

これらの偉業は、過酷な自然環境下でもSAVE THE DUCKの製品が高い機能性と信頼性を発揮できることを実証すると同時に、サステナブルファッションの可能性を広く認知させる契機となった。 環境・社会への取り組みとして、SAVE THE DUCKは2019年にイタリアのアパレル企業としては初のB Corporation（Bコーポレーション）認証を取得し、獲得スコアは95点という高評価を得ている。

この認証取得以降、リサイクル素材の使用比率を着実に拡大し、製造工程での再生可能エネルギー導入を積極的に進めるなど、サステナビリティマネジメントを企業戦略の中心に据えている。 新たにオープンするハエラ店でも、店内の照明や空調にLEDや太陽光活用システムを導入し、エネルギー消費の最小化を図るとともに、販売される全商品に対して環境負荷表示を行い、消費者が選択しやすい情報提供を行う方針だ。 これにより、ファッションと環境保護の両立を実践する新たなロールモデルとして、地域社会や業界全体に影響を与えることが期待されている





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SAVE THE DUCK PLUMTECH B Corporation サステナブルファッション ハエラ店

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