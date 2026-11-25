浅草演芸ホールと東洋館を運営する東洋興業の松倉久幸会長が11月4日に肺がんで死去した。通夜と告別式には演芸関係者が集まり、芸人たちがSNSで感謝を伝えている。

浅草演芸ホール と浅草フランス座演芸場 東洋館 を運営する 東洋興業 の会長、 松倉久幸 氏が11月4日、肺がんのため90歳で亡くなった。 松倉久幸 会長は、戦後の東京喜劇を間近で見届けてきた人物として演芸界で知られている。通夜は11月17日、告別式は11月18日に営まれ、多くの演芸関係者が駆けつけて別れを惜しんだ。

SNSでも、松倉久幸会長に大きな声で気さくに話しかけられ、励まされたことに感謝する芸人たちの投稿が数多く見られた。訃報は、寄席の舞台に立ち続けてきた芸人たちにとって大きな喪失となっている。

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東洋興業が運営した寄席と劇場の歴史

浅草演芸ホールは、落語協会と落語芸術協会の会員が10日間ごとに出演する寄席である。一方、東洋館は漫才協会、東京演芸協会、ボーイズ・バラエティー協会に所属する色物芸人たちが出演する演芸場だ。両施設は、東洋興業が長年にわたって支えてきた演芸の拠点にあたる。

東洋興業は、昭和39年に浅草演芸ホールを開場する前の昭和30年代に、東京都内で5館の劇場を運営していた。浅草ロック座、浅草フランス座、東洋劇場、新宿フランス座、池袋フランス座がその5館である。いずれの劇場でもストリップ・ショーと軽演劇が上演されていた。

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各劇場には、それぞれ10人近いコメディアンと喜劇人が所属していた。その中には、渥美清、三波伸介、コント55号の萩本欽一と坂上二郎など、のちに国民的な人気者となる人々が含まれていた。小さな劇場の舞台で腕を磨いた若手が、後に全国的な知名度を得ていく流れがここから生まれたといえる。

松倉久幸会長が目撃した喜劇人の原点

松倉久幸会長は、父で東洋興業の創業者である松倉宇七氏を手伝い、立教大学在学中から劇場の仕事に関わっていた。肺結核で倒れる前と復帰後、さらにテレビに進出する直前の渥美清の芝居を間近で見ていたという。

松倉久幸会長はまた、55号結成前の萩本欽一と坂上二郎が互いにアドリブを連発し、終了時間が延びて支配人に叱られたときのコントも目撃していた。二人の即興の応酬が、劇場運営の現場でも際立っていたことがうかがえる。

昭和40年代半ばを過ぎた頃には、エレベーターボーイからコメディアンに昇格したばかりのビートたけしが、師匠の深見千三郎との幕間コントで才能を発揮していく過程も、東洋興業の社長として見届けている。戦後の東京喜劇の生き証人と呼ばれたゆえんである。

笑い声が若手芸人を励ました記憶

松倉久幸会長と初めて言葉を交わしたのは2003年のことだったと、喜劇を語り継ぐ活動を続ける人物は振り返っている。浅草の有志が集まった立食パーティーの余興として、喜劇王と呼ばれた榎本健一、通称エノケンの歌を歌ってほしいと依頼されたのが始まりだった。その数カ月前に、エノケン生誕100年を記念した路上イベントを開き、その様子を見た参加者が推薦してくれたという経緯である。

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パーティー当日、近くで見ていた松倉久幸会長は、誰よりも大きな声で笑い、掛け声をかけ続けた。この経験から、渥美清、コント55号、ビートたけしも、松倉久幸会長の笑い声に励まされて自信を得ていったのではないかと、当時の記憶をもとに語られている。

その後、十数年を経て再会した松倉久幸会長から、見てきた喜劇人や演芸人の話を聞く機会が増えた。この話を一人で聞くのはもったいないとして、東洋館で主催した2017年の「裸と笑いの殿堂 フランス座を語る会」と、2025年の「喜劇人 渥美清を語り継ぐ会」に、松倉久幸会長は特別出演している。舞台上のトークでは、気取らない語り口に満員の観客が爆笑を重ねたという。

晩年の松倉久幸会長が遺したもの

晩年の松倉久幸会長は杖をつくようになったが、少し前までは東洋館の観客席の隅で、伸び盛りの若手芸人のネタを見て大声で笑う姿がよく見られた。若手にとって、客席からの大きな笑いは何よりの支えだった。

松倉久幸会長の訃報を受け、東洋館や浅草演芸ホールに出演してきた芸人たちは、感謝の言葉を相次いで発信している。戦後の喜劇を支えた人物が残した記憶と温かさは、寄席に立つ次の世代へと引き継がれていく。

松倉久幸会長の笑い声に励まされた芸人たちにとって、自身の芸を磨き続けることこそが何よりの恩返しになるに違いない。東洋館と浅草演芸ホールの舞台に立つ芸人たちの姿が、その答えを示していくだろう。