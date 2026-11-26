東洋大サッカー部の高橋(4年)が第5中足骨の骨折により、全日本大学サッカー選手権(インカレ)への出場が厳しい状況となった。横浜F・マリノス加入が内定している高橋は、10月に手術を受けており、仲間たちに日本一を託している。

東洋大学サッカー部 の高橋(4年)が、第5中足骨の骨折により、28日に開幕する 全日本大学サッカー選手権 (インカレ)への出場が厳しい状況にあることが分かった。高橋は大学2年時にインカレで、3年時に総理大臣杯で優勝を経験しており、最終学年となる今季も最後の全国大会での日本一を目指している。

高橋は大宮U18の出身で、今春は古巣の大宮と横浜F・マリノスの2チームで悩み抜いた末、横浜F・マリノスへの加入を決断した。大学最終学年の今季は背番号10を託されてプレーしてきたが、秋に負傷したことで、大会への道筋が険しくなった。

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高橋が第5中足骨の手術を受けた経緯と負傷

高橋は10月に第5中足骨の手術を受けたことを、東洋大学サッカー部の公式noteで明かした。このnoteは今月10日に更新されたものである。

第5中足骨は足の小指側につながる骨で、骨折の治療には安静と慎重な回復の過程が必要になる。高橋はチームの中心選手として期待を集めていただけに、離脱はチームにとっても大きな痛手となった。

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同じく(4年)の生地も手術を受けている。関東大学リーグ後期にゴールを量産していた生地は、10月の取材時に、インカレで決勝まで勝ち進めば高橋ともう一度一緒にプレーできる可能性があることに期待を寄せていた。

しかし生地自身も、最後の全国大会を前に負傷している。二人がそろって大舞台に立つという期待は、現時点で大きく揺らぐ形になった。

高橋が仲間たちに託した日本一への思い

高橋はnoteを通じて、2人の思いも背負って日本一をつかみ取ってほしいと、仲間たちにエールを送っている。自分たちの代でも日本一を勝ち取りたいという思いを、最後の全国大会に臨む仲間たちに託したかたちだ。

大学4年間をともに戦ってきた仲間たちに向けた言葉には、ピッチに立てない選手としての悔しさと、チームへの信頼がにじんでいる。高橋が昨季まで経験してきた優勝の記憶も、後輩たちにとって大きな支えになるはずだ。

東洋大学は今季の関東大学リーグ1部を3位で終えており、インカレでは2年ぶり2度目の優勝を目指す。チームは、高橋と生地の思いを胸に、全国の舞台で戦うことになる。

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横浜F・マリノス内定会見での決意

24日に東洋大学で行われた内定者の記者会見に出席した高橋は、幼い頃からプロサッカー選手になるという夢を抱き、サッカーを続けてきたと語った。

高橋は、支えてくれた人々のおかげで、伝統と歴史のある横浜F・マリノスの一員になれることに感謝していると、コメントを残している。夢に向けた歩みを支えた周囲への感謝が、会見の言葉の中心にあった。

さらに高橋は、自覚と責任を持ってチームの勝利に貢献し、自分の武器であるスピードを生かして日産スタジアムのピッチで輝けるよう頑張りたいと、決意を新たにした。

大学4年間の仲間との最後の戦い

幼い頃から夢見てきたプロの世界に進む高橋にとって、インカレは大学4年間をともに過ごしてきた仲間たちとの最後の全国大会となる。プロ入りが決まった今も、チームとしての戦いは続いている。

高橋自身の出場は厳しい状況にあるが、ピッチの外からも思いを託すことで、仲間たちと一緒に日本一を目指す姿勢を示している。28日に開幕する全日本大学サッカー選手権で、東洋大学がどのような戦いを見せるのかが注目される。