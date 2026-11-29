第１０３回箱根駅伝（来年１月２、３日、東京～箱根間往復＝１０区間２１７・１キロ）に出場する東洋大、創価大、大東大などがメンバー選考や練習の一環など、各選手がそれぞれの目的を持って出場した。

第１０３回 箱根駅伝 （来年１月２、３日、東京～箱根間往復＝１０区間２１７・１キロ）に出場する東洋大、創価大、大東大などがメンバー選考や練習の一環など、各選手がそれぞれの目的を持って出場した。

強風が吹き荒れる中、大学招待の部で、練習拠点が地元の川越市の東洋大ルーキーの加藤悠凌（らうる）が１時間４分４秒で優勝した。１０キロ過ぎに集団を飛び出し、勝ちきった。

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「箱根駅伝メンバー選考をかけた大事なレースだったので、まずは一番を取ることを目標に走りました」と冷静にレースを振り返った。 箱根駅伝予選会（１０月１７日、東京・立川市など）ではルーキーながら出走メンバー１２人に選ばれたが、１時間４分３９秒、全体１６９位、チーム内１１位。 上位１０人の合計タイムで決まるチーム順位（東洋大はトップ通過）に貢献できなかった。 強風の中、予選会よりも３５秒タイムを縮めた加藤は「予選会は１５キロ以降、ペースダウンしてしまいましたが、きょうは後半にペースを上げられました。