《平成23年3月11日。東日本大震災が発生し、未曽有の被害に各地が襲われた。故郷の福島県いわき市の実家も被災した》故郷を震災後に訪れたときに目にした光景は、今でも覚えています。港では津波で漁船が何隻も陸に打ち上げられて転がっていました。…

《 平成23年3月11日。 東日本大震災が発生し、未曽有の被害に各地が襲われた。 故郷の福島県いわき市の実家も被災した 》 故郷を震災後に訪れたときに目にした光景は、今でも覚えています。

港では津波で漁船が何隻も陸に打ち上げられて転がっていました。 故郷は破壊されて、変わり果てた姿になっていました。 あれだけの規模の大きな災害があって、福島は原発の問題もあって、これは長期戦になるなと思いました。 まず、ぴあ社内には復興支援のボランティア活動を始めようという機運が自然に盛り上がり、「チームスマイル」と名づけられました。

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《 「心の復興」として、業界一丸となったエンタメによる被災地の復興活動が進められた 》 「チームスマイル」は、平成24年に社団法人化して、私が理事長に就きました。 理事には文化・芸術をはじめ各界を代表する方々に就任していただきました。 最初からこの活動は、福島の原発もあるので10年間は継続しようと考えました。 しかも東北の被災エリアは広いので、活動の拠点として、いわき、仙台、釜石の3カ所にホールを造ることにしました。

「Power Into Tohoku」（東北に力を）の頭文字をとって、各ホールは「PIT」という施設名にしました。 しかし、収容人数で言うといわきPITが200人、仙台PITが1450人、釜石PITが150人、と小規模で、とても採算が取れないことが分かりました。10年間活動を続けるには赤字ではできません。 そこで、東京・豊洲に3100人収容のPITを加えることによって、東北3県のPITの赤字分を補塡（ほてん）する仕組みにしました。 とにかく経済性を回すことを考えました。

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建設費については、復興大臣に相談に行っても、「新しい建造物の費用に復興予算は使えません」などと言われてしまいました。 だったら民間でやって、国や行政に頼るのはやめようと考えたのです。 ところが、誰でも知っている企業各社に支援をお願いしても、トップは趣旨に賛同してOKを出してくれるものの、紹介してもらった担当役員に会いに行くと、「すでにいろいろと復興活動は行っております」などと断られ続けました。 それで行政も大企業も頼れないことが分かり、市民ベースに切り替えて再スタートしました。

《 しかし、またもや救世主が現れる 》 女性ロックバンドのプリンセス プリンセスは、既に解散していたにもかかわらず「私たちにも何かできることがあるはずだ」と1年限定で再結成し、復興支援の全国ツアーを開催していたんです。 そして5億円超の収益金のうち、なんと3億1000万円を、仙台PITの建設費として「チームスマイル」に寄付してくれたんです。 その尊い心構えに心から感動しました。 ちょうど仙台地区は建築費の高騰に見舞われていて、計画が立ち往生していたところだったので、本当に涙が出るほどありがたかったです。

また、被災地の子供たちの夢を後押しするイベント「〝わたしの夢〟応援プロジェクト」には本当に多くの方々が協力してくださいました。 各界の著名人が各PITで講演やコンサートをボランティアでやってくれました。 とにかく喜んでもらいました。 一般社団法人が終了することになったときには、各地の地元から「PITを残してほしい」という要望が強く寄せられました。

いわきは土地所有者の不動産会社が継承して、釜石も第三セクターが受け継ぎ、それぞれ「PIT」の名称で運営されています。 仙台と豊洲は、ぴあが一般社団法人から買い取り、ライブハウスとして運営しています。 《 令和4年、震災から12年目を区切りにして、一般社団法人「チームスマイル」としての活動は赤字を出さずに終了している 》 （聞き手 近藤豊和）