4歳で東日本大震災、9歳のときは熊本地震で被災した。将棋の松下舞琳（まりん）女流初段（20）。熊本県内の高校を卒業した昨春から大阪に拠点を移し、今夏の熊本地震…

4歳で東日本大震災、9歳のときは熊本地震で被災した。 将棋の松下舞琳（まりん）女流初段（20）。 熊本県内の高校を卒業した昨春から大阪に拠点を移し、今夏の熊本地震は経験していないが、被災地では大きな被害があり、大切な家族や友人らも暮らす。

「直接的ではないですが、自分が将棋を頑張ることで熊本の方に少しでも元気になってもらえたら」。 復興支援のイベントで実行委員に立候補するなど、将棋との出会いの地、熊本への思いは熱く深い。 宮城県塩釜市で生まれ、平成23年3月の東日本大震災発生時は仙台市宮城野区に住んでいた。 震災の記憶はほとんどなく、母が運転する車で避難したことだけはかすかに覚えているという。

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しばらくして、母方の祖父母の故郷である熊本に転居し、昨春まで過ごした。 日本将棋連盟の女流棋士データベースに、松下さんの出身地は熊本市と記載されている。