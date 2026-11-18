東京メトロ日比谷線が11月3日よりゴジラテーマを採用。最新作は日本興収40億円、全世界150億円を突破し、山崎貴監督の次回オスカー受賞と新怪獣登場に期待が高まる。

東京メトロ 日比谷線と千代田線の日比谷駅で、11月3日より東宝の映画『 ゴジラ ―0.0』のテーマ曲が発車メロディとして使用されている。この日付は1954年に初代『 ゴジラ 』が封切られた記念日にあたり、最新作の公開初日とも一致する。東宝本社がある有楽町エリアは ゴジラ ファンにとって重要な聖地であり、このメロディ採用は長年の待望であった。

日比谷駅発車メロディと東宝の歴史

伊福部昭氏が手がけたオリジナルテーマ曲がこれまで使用されていなかったことは、業界関係者にとって意外な事実でもあった。日比谷駅周辺には「TOHOシネマズ日比谷」や東宝本社が存在し、駅前にはゴジラの像が設置されている。この環境において、象徴的な音楽が駅構内で流れることは、ファンにとってかけがえのない体験となる。

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東京の地下鉄網には、他の地域や業界の象徴的なメロディが採用されている例もある。JR山手線の高田馬場駅では「鉄腕アトム」の曲が流れ、東京メトロ銀座線の銀座駅では「銀座カンカン娘」が鳴り響いている。高田馬場は手塚治虫氏が設立したアニメ制作会社「虫プロダクション」の出身地であり、銀座は1949年に公開された同名映画の舞台となっている。これらの選曲は、各エリアの文化的な背景と深く結びついている。

興行収入40億円突破と世界的な成功

『ゴジラ―0.0』は11月13日から15日にかけての週末興行ランキングで、公開14日目にして2週連続の1位を獲得した。興行通信社の調査によると、公開から13日間の観客動員数は250万人に達し、興行収入は40億円を超えた。この数字は、国内での大ヒットを証明する決定的な証拠となっている。

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世界的な規模でもこの映画は大きな成功を収めている。東宝の調べによれば、公開15日時点での北米を含めた約70の国と地域における世界累計の興行収入は150億円を突破している。日本国内での好調な売上が、世界全体の収益性を押し上げる原動力となっている状況だ。

白組による映像技術と物語の背景

山崎貴監督が参加する映像制作プロダクション「白組」が手掛けた映像技術は、観客から絶大な評価を受けている。特に、猛威を振るう凶暴なキングギドラと、米国ニューヨークに現れたゴジラの暴れっぷりは圧巻であり、視覚的な迫力が物語の魅力を引き立てている。これらのCG技術は、前作で米アカデミー賞の視覚効果賞を受賞した実績をさらに進化させたものと言える。

物語の舞台設定は、2023年公開の『ゴジラ―1.0』から2年後の1949年となっている。この年こそが、映画「銀座カンカン娘」が公開された年であり、日本のポップカルチャーの歴史と映画のストーリーが深く結びついている。広島と長崎に原爆を投下した米国に対して、ニューヨーク破壊という形で報復を描く展開は、多くの観客に感情的な共鳴を与えた。

山崎貴監督の将来とアカデミー賞の行方

前作で米アカデミー賞の視覚効果賞を受賞し、「世界のタカシ」として認知されることになった山崎貴監督だが、次なる目標は2作連続でのオスカー受賞である。その可能性がどれほど高いかは今後の動向に注目する必要があるが、現在の興行成績と批評的評価から見れば、十分あり得るシナリオと言える。

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ファンからは、もし山崎監督がシリーズの続編を構想しているのであれば、新しい怪獣の登場も期待されている。今回のゴジラとキングギドラに加え、どのような新敵や仲間が物語に現れるかは、次作への大きな関心事となっている。東宝と山崎監督が、どのようにこの世界的なヒットを受け止めて次の創作に挑むかが、今後のエンターテインメント界の注目点だ。