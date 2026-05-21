Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Vehicle Fire at MTA Headquarters in Lower Manhattan Prompts EvacuationsVehicle Fire at MTA Headquarters in Lower Manhattan Prompts Evacuations Los Angeles Fire Department Truck Involved in Serious AccidentLos Angeles Fire Department Truck Involved in Serious Accident

東宝の危機を乗り越えた経営術とは？

映画・文化 News

東宝の危機を乗り越えた経営術とは？
東宝危機経営術
📆5/21/2026 9:49 AM
📰sakigake
31 sec. here / 13 min. at publisher
📊News: 54% · Publisher: 51%

2020年新型コロナウイルスの影響で東宝は危機に直面したが、次期社長として白羽の矢が立った松岡宏泰氏が支え、映画を作り続けることを決意した。映画『ゴジラ-1.0』は2023年に上映されると大ヒットとなり、アメリカでの邦画興行収入の記録を塗り替え、アカデミー賞で視覚効果部門受賞という快挙を成し遂げた。創業家出身の松岡社長の経営術とは？

21日放送『カンブリア宮殿』より（C）テレビ東京 テレビ東京で21日、『カンブリア宮殿』（毎週木曜 後11：06）が放送される。 今回は東宝が登場する。 東宝は昨年、興行収入トップになった『鬼滅の刃』をはじめ、『国宝』など、上位10作品中8作品を配給しており、まさに一人勝ちの状況だ。

ヒット連発の秘密に迫る。 今年3月に行われた日本アカデミー賞で、10部門を制覇した『国宝』。 伝統芸能・歌舞伎の世界とその役者の人生を描いたこの映画は、興行収入10億円を超えたらヒットと言われる日本映画において、200億円を突破する大ヒット。22年ぶりに邦画の興行収入記録を塗り替えた。 この『国宝』の配給を行っているのが、あの『ゴジラ』を生み出した東宝だ。

新型コロナウイルスが蔓延した2020年、東宝は危機に直面していた。 映画館は休業せざるを得なくなり、新作が公開延期になるなどし、利益は6割減。 会社は危機的な状況に陥っていた。 そんな時に次期社長として白羽の矢が立ったのが、東宝の創業者であり宝塚歌劇団をつくった、小林一三を曾祖父にもつ松岡宏泰氏だった。

厳しい状況の中で、松岡氏が支えにしたのが、創業者の言葉「健全なる娯楽を広く大衆に提供する事」。 娯楽を大衆に届けるのが使命だと心に刻み、映画を作り続けることを決意したのだ。 この時制作されたのが『ゴジラ-1.0』だ。 必ず映画館に客が戻ってくると信じて作り続けたこの映画は、2023年に上映されると、大ヒットとなる。

さらに松岡氏は、これをアメリカでも上映。 アメリカでの邦画興行収入の記録を塗り替え、アカデミー賞で視覚効果部門受賞という快挙を成し遂げた。 危機を乗り越えV字回復させた、創業家出身の松岡社長の経営術とは

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

sakigake /  🏆 88. in JP

東宝 危機 経営術 映画 ゴジラ 国宝 伝統芸能・歌舞伎の世界 映画館 危機を乗り越えV字回復 創業家出身の松岡社長の経営術とは

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

『ゴジラ-1.0』、金ローで地上波初放送へ 神木隆之介＆浜辺美波＆監督からコメント到着「ゴジラの衝撃をおうちでも楽しんで」『ゴジラ-1.0』、金ローで地上波初放送へ 神木隆之介＆浜辺美波＆監督からコメント到着「ゴジラの衝撃をおうちでも楽しんで」映画『ゴジラ-1.0』（2023年）が、11月1日に日本テレビ系「金曜ロードショー」（後9：00～後11：29※放送枠35分拡大）で地上波初放送されることが4日、発表された。本編ノーカットでの放送と…
Read more »

『ゴジラ-1.0』山崎貴監督、“嫉妬した3人の天才”に妻の名前 佐々木蔵之介が素顔明かす「愉快な兄ちゃん」『ゴジラ-1.0』山崎貴監督、“嫉妬した3人の天才”に妻の名前 佐々木蔵之介が素顔明かす「愉快な兄ちゃん」映画『ゴジラ-1.0』（2023年）で監督・脚本・VFXを務めた山崎貴氏が、きょう20日放送の日本テレビ系『おしゃれクリップ』（毎週日曜 後10：00）に出演。第96回アカデミー賞でアジア映画初とな…
Read more »

『ゴジラ-1.0』山崎貴監督、“嫉妬した3人の天才”に妻の名前 佐々木蔵之介が素顔明かす「愉快な兄ちゃん」 (2024年10月20日)『ゴジラ-1.0』山崎貴監督、“嫉妬した3人の天才”に妻の名前 佐々木蔵之介が素顔明かす「愉快な兄ちゃん」 (2024年10月20日)映画『ゴジラ-1.0』（2023年）で監督・脚本・VFXを務めた山崎貴氏が、きょう20日放送の日本テレビ系『おしゃれクリップ』（毎週日曜後10：00）に出演。第96回アカデミー賞でアジア映画初となる視...
Read more »

山崎貴監督、デビュー作『ジュブナイル』＆2作目『リターナー』4Kリマスター版の期間限定公開決定山崎貴監督、デビュー作『ジュブナイル』＆2作目『リターナー』4Kリマスター版の期間限定公開決定「第96回アカデミー賞」でアジア映画初となる視覚効果賞を受賞した『ゴジラ-1.0』（2023年）の監督・脚本・VFXを手がけた山崎貴監督の監督デビュー25周年を記念して、デビュー作『ジュブナイル』（…
Read more »

新作『ゴジラ-0.0』ティザー、4月15日午前7時55分解禁 米「CinemaCon」で先行世界初上映新作『ゴジラ-0.0』ティザー、4月15日午前7時55分解禁 米「CinemaCon」で先行世界初上映世界的ヒットを記録した『ゴジラ-1.0』（2023年）の系譜を継ぐ最新作『ゴジラ-0.0』（ゴジラマイナスゼロ）のファーストティザー映像が、日本時間4月15日午前7時55分より解禁されることが決定し…
Read more »

新作『ゴジラ-0.0』ティザー、4月15日午前7時55分解禁 米「CinemaCon」で先行世界初上映新作『ゴジラ-0.0』ティザー、4月15日午前7時55分解禁 米「CinemaCon」で先行世界初上映世界的ヒットを記録した『ゴジラ-1.0』（2023年）の系譜を継ぐ最新作『ゴジラ-0.0』（ゴジラマイナスゼロ）のファーストティザー映像が、日本時間4月15日午前7時55分より解禁されることが決定した...
Read more »



Render Time: 2026-05-21 12:49:09