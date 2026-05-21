東宝の危機を乗り越えた経営術とは？

2020年新型コロナウイルスの影響で東宝は危機に直面したが、次期社長として白羽の矢が立った松岡宏泰氏が支え、映画を作り続けることを決意した。映画『ゴジラ-1.0』は2023年に上映されると大ヒットとなり、アメリカでの邦画興行収入の記録を塗り替え、アカデミー賞で視覚効果部門受賞という快挙を成し遂げた。創業家出身の松岡社長の経営術とは？

21日放送『カンブリア宮殿』より（C）テレビ東京 テレビ東京で21日、『カンブリア宮殿』（毎週木曜 後11：06）が放送される。 今回は東宝が登場する。 東宝は昨年、興行収入トップになった『鬼滅の刃』をはじめ、『国宝』など、上位10作品中8作品を配給しており、まさに一人勝ちの状況だ。

ヒット連発の秘密に迫る。 今年3月に行われた日本アカデミー賞で、10部門を制覇した『国宝』。 伝統芸能・歌舞伎の世界とその役者の人生を描いたこの映画は、興行収入10億円を超えたらヒットと言われる日本映画において、200億円を突破する大ヒット。22年ぶりに邦画の興行収入記録を塗り替えた。 この『国宝』の配給を行っているのが、あの『ゴジラ』を生み出した東宝だ。

新型コロナウイルスが蔓延した2020年、東宝は危機に直面していた。 映画館は休業せざるを得なくなり、新作が公開延期になるなどし、利益は6割減。 会社は危機的な状況に陥っていた。 そんな時に次期社長として白羽の矢が立ったのが、東宝の創業者であり宝塚歌劇団をつくった、小林一三を曾祖父にもつ松岡宏泰氏だった。

厳しい状況の中で、松岡氏が支えにしたのが、創業者の言葉「健全なる娯楽を広く大衆に提供する事」。 娯楽を大衆に届けるのが使命だと心に刻み、映画を作り続けることを決意したのだ。 この時制作されたのが『ゴジラ-1.0』だ。 必ず映画館に客が戻ってくると信じて作り続けたこの映画は、2023年に上映されると、大ヒットとなる。

さらに松岡氏は、これをアメリカでも上映。 アメリカでの邦画興行収入の記録を塗り替え、アカデミー賞で視覚効果部門受賞という快挙を成し遂げた。 危機を乗り越えV字回復させた、創業家出身の松岡社長の経営術とは





sakigake / 🏆 88. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

東宝 危機 経営術 映画 ゴジラ 国宝 伝統芸能・歌舞伎の世界 映画館 客 危機を乗り越えV字回復 創業家出身の松岡社長の経営術とは

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

『ゴジラ-1.0』、金ローで地上波初放送へ 神木隆之介＆浜辺美波＆監督からコメント到着「ゴジラの衝撃をおうちでも楽しんで」映画『ゴジラ-1.0』（2023年）が、11月1日に日本テレビ系「金曜ロードショー」（後9：00～後11：29※放送枠35分拡大）で地上波初放送されることが4日、発表された。本編ノーカットでの放送と…

Read more »

『ゴジラ-1.0』山崎貴監督、“嫉妬した3人の天才”に妻の名前 佐々木蔵之介が素顔明かす「愉快な兄ちゃん」映画『ゴジラ-1.0』（2023年）で監督・脚本・VFXを務めた山崎貴氏が、きょう20日放送の日本テレビ系『おしゃれクリップ』（毎週日曜 後10：00）に出演。第96回アカデミー賞でアジア映画初とな…

Read more »

『ゴジラ-1.0』山崎貴監督、“嫉妬した3人の天才”に妻の名前 佐々木蔵之介が素顔明かす「愉快な兄ちゃん」 (2024年10月20日)映画『ゴジラ-1.0』（2023年）で監督・脚本・VFXを務めた山崎貴氏が、きょう20日放送の日本テレビ系『おしゃれクリップ』（毎週日曜後10：00）に出演。第96回アカデミー賞でアジア映画初となる視...

Read more »

山崎貴監督、デビュー作『ジュブナイル』＆2作目『リターナー』4Kリマスター版の期間限定公開決定「第96回アカデミー賞」でアジア映画初となる視覚効果賞を受賞した『ゴジラ-1.0』（2023年）の監督・脚本・VFXを手がけた山崎貴監督の監督デビュー25周年を記念して、デビュー作『ジュブナイル』（…

Read more »

新作『ゴジラ-0.0』ティザー、4月15日午前7時55分解禁 米「CinemaCon」で先行世界初上映世界的ヒットを記録した『ゴジラ-1.0』（2023年）の系譜を継ぐ最新作『ゴジラ-0.0』（ゴジラマイナスゼロ）のファーストティザー映像が、日本時間4月15日午前7時55分より解禁されることが決定し…

Read more »

新作『ゴジラ-0.0』ティザー、4月15日午前7時55分解禁 米「CinemaCon」で先行世界初上映世界的ヒットを記録した『ゴジラ-1.0』（2023年）の系譜を継ぐ最新作『ゴジラ-0.0』（ゴジラマイナスゼロ）のファーストティザー映像が、日本時間4月15日午前7時55分より解禁されることが決定した...

Read more »