東大卒の若手芸人・高橋元気さんが19日、亡くなった。26歳だった。親交のあるじょっくす。が24日、自身のXで報告した。

東大卒の若手芸人・高橋元気さんが19日、亡くなった。26歳だった。 親交のあるじょっくす。 が24日、自身のXで報告した。 【写真】亡くなる3日前には…元気な姿を見せていた高橋元気さん じょっくす。

は「2026年11月19日、僕の友人であり、後輩であり、そしてかけがえのない芸人仲間の一人である高橋元気が、26歳で亡くなりました。 バトルライブやスタンダップコメディの舞台に立ち、ネタ見せや主催ライブを積極的に企画して、大好きなお笑いを大好きなまま続けるために、日々苦闘しながらも頑張っていました。 各種SNSも少しだけ軌道に乗り始めていたようで、これから売れていく、これからうまくいく途中でした」と記した。 続けて「僕は23日に、ご遺族の方から直接ご連絡を頂いて本件を知りました。

Also read ２人合わせて“34勝30KO”の軽量級屈指の強打者対決に「テクニックで勝つ」矢吹正道

ご遺族の意向により、葬儀は家族のみで行うそうです。 また本件経緯について、不用意な詮索や発信はご遠慮いただきたいとのことです。 ご理解いただきますよう、僕からもお願いいたします。 お笑い関係の各所へは主に僕から連絡することを頼まれておりますので、こうして発信させていただいた次第です。

Advertisement

諸事情によりご連絡が遅くなりましたことをお詫び申し上げます。 彼が企画していたライブ等に関する事務処理や今後の運営についても、微力ながら僕の把握できる範囲で関係者と相談し、少しずつ整理していく予定です。 最後になりますが、高橋元気のご冥福を、心よりお祈りいたします」と結んでいる。