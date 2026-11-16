東出昌大が井筒しまを熱弁 映画初主演決定の裏話と石井隆の幻の脚本

16日に都内で開催された映画『雨のエトランゼ』の完成披露上映会にて、主演の井筒しまが抜擢された経緯を明かした。東出昌大との chemistry や、亡き石井隆監督の遺志への思いが語られる。

俳優の 東出昌大 と新人の 井筒しま が、16日に都内で開催された映画『 雨のエトランゼ 』の完成披露上映会に揃って登壇した。本作は12月4日に公開を予定しており、上映会の席上、映画初主演を務める 井筒しま が、主人公の名美役に選ばれた衝撃的な経緯を明かした。両者から語られた選考過程のエピソードは、映画業界における偶然と確信の重なりを示す興味深いものとなっている。

東出昌大が井筒しまの芝居に確信

選考プロセスの詳細について、東出昌大は二次選考での演技共演体験を振り返った。東出は相手役として井筒しまと共に芝居を行った際、その独特な表現力に強い印象を受けたと語った。特に台本に指定されていない指示を用いた芝居により、練習室や会議室のような緊張感のある空気が一変したという。この瞬間、東出は井筒しまの主人公適性を感じ取り、「もう、この人なんだと思った」と直感的に確信したと明らかにした。

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さらに東出は、本番前の軽い会話から井筒しまの人柄や適正を見たエピソードも披露した。井筒しまが「村木さんに会えるのを楽しみにしていました」と発言したことから、東出は彼女の役柄に対する深い理解と誠実さを感じ取った。選考が終了した後は、関係者全員の意見が一致し、井筒しまの起用が即座に決定した。この選考結果は、演技力だけでなく、役に対する姿勢や人間性も重要な要素となったことを示している。

井筒しまが知らぬ間に合格の顛末

一方、主演女優である井筒しまは、二次選考終了後の自身の心境について、驚きと安堵に満ちた体験を語った。井筒しまは選考後に特に何も言われず帰されたため、自分は不合格であると確信していたという。普段なら落胆するはずの状況だが、井筒しまはマネージャーからの電話を「慰められる」という文脈で待っていたと明かした。

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しかし、電話の向こうで告げられたのは合格の知らせであった。井筒しまは「もう生まれてしまった彼女とお別れしなくていいんだ」という安堵感を強く覚えたという。ここで言及される「彼女」とは、井筒しまが役作りの過程で想像し、内面化していた主人公・名美の存在を指している。役柄との精神的な結合が深すぎた余り、合格とは「別れ」を回避する喜びとして捉えられたのである。このエピソードは、新人俳優が役とどのように向き合い、心理的に一体化していくかの極端な例として注目されている。

石井隆監督の遺志を継ぐ「幻の脚本」

本作『雨のエトランゼ』は、2022年に逝去した映画監督・脚本家の石井隆が手がけた、大変貴重な作品である。元々は1970年代に発表された劇画を、石井隆自身が自ら脚本化していたもので、晩年まで病床で推敲を重ねていたという「幻の脚本」を、城定秀夫監督が映画化したエロティック・ノワールである。愛と孤独、エロスとタナトスが交錯する中で、一人の女性である名美と、彼女に魅せられた2人の男の運命が描かれる。石井隆が追い求め続けた「名美」というキャラクターの真髄を理解し、現代に再現するという大きな使命が、この作品の背景にある。

上映会の舞台あいさつの最後には、東出昌大が石井隆への敬意と、主人公・名美への誇りを込めた力強いメッセージを述べた。東出は、もし石井隆が生きていたならば、「石井さん、今、名美がいます。とくとご覧あれ」と、自らの胸を張って現代の名美を見てもらいたいと語った。これは単なる俳優としての自信だけでなく、石井隆の遺した芸術的ビジョンを誠実に継承しようとする意志の表れである。東出の言葉は、亡き巨匠へのオマージュであり、今後の映画公開に対する強い決意表明とも取れる内容となった。

エロティック・ノワールが描く女性の運命

映画の内容面においては、井筒しまが演じる名美役の魅力も指摘されている。東出は、名美が主人公である男性を本当に好きであり、二人が一緒にいる空間から幸せな空気が伝わってくるという描写に、非常に「映画的」な感動を覚えたことを明かした。台本の指示を超えた芝居によって、役の深みや関係性の機微が視覚化された結果、観客に直接的な感情訴求が可能になったと評価されている。この作品は、単なるエンターテインメントとしての枠を超え、人間の奥深い感情や運命の不可解さを、美しい映像言語で問いかける試みとなっている。