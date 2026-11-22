タレントの東出孝文が、北海道でのヒグマ狩猟経験と単独で獲物を見つける感動と葛藤を明かした。加藤浩次との会話から、狩猟への情熱と難しさが浮き彫りになる。

タレントの 東出孝文 が、自身の趣味である ヒグマ狩猟 の体験をスタジオで明かし、司会の 加藤浩次 や視聴者に大きな衝撃を与えた。東出は 北海道 においてヒグマを追跡し、仕留めた経験があることを認め、その瞬間の感情や背景にある複雑な心理を語った。

東出のヒグマ狩猟告白と複雑な感情

この話題の発端は、加藤浩次がスタジオで東出に対し「北海道でヒグマを撃ちに行ったって聞いたけど」と切り出したことだった。この発言に対してスタジオからは悲鳴が上がった。東出はこれを素直に認め、「追っかけてました」と証言した。さらに、仕留めることができたかどうかという問いに対して、「うん、まあ、はい」と、明確ではありながらどこか曖昧な返答を示した。

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東出は、この出来事について「なんかムズくて」と心境を説明した。彼によれば、なぜそのような場所に行こうとしたのか、その理由を語れば一晩でも語れるほど物語性があるという。しかし、最終的に「殺めるって事」に至ったこと、あるいは捕獲するという行為に対して、単純な嬉しさだけでは表現できない多様な感情が存在していたと振り返っている。一言でその感情を明言しにくい複雑さがあったのだ。

狩猟への衝動とクマへの愛着

加藤は「狩猟を」やりたい欲はあるのかと問いただすと、東出は即座に「あるんです。衝動が」と答えた。彼にとって何よりも重要なのは、とにかくクマが好きだという点にある。自身の頭脳内では、好きであるという気持ちと、狩猟として殺すという行為の間に整合性や釣り合いが取れていると認識しているという。ただ、その感情構造を言葉で説明するのは難しいと付け加えた。

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自身も銃を扱い、狩猟を実践している加藤浩次は、東出の手法の特殊性に注目した。加藤はクマの「巻き狩り」について説明した。通常、巻き狩りでは2班に分かれてチームで協力して行うのが一般的だ。しかし、東出の場合、最初から単独猟だったという。1人で山に入るという行為は、加藤にとって非常にすごいことだと感じた様子だった。

単独猟の難易度と加藤との比較

東出は、自分の参加形態について詳細を説明した。通常の狩猟チームにおいて、休日のみゲストとして参加する場合、彼のような立場は「そこに立っていて。追い込んであげる」という役割になりがちだ。そのため、ゲスト性が強くなる傾向があると指摘した。一方、加藤は自身の経験を通じ、東出の単独行動がいかに高いレベルを求めているかを実感した。加藤は「ちょっとレベルがすごい」と評価した。

加藤は最近、山梨で鹿の駆除に参加したことがある。彼もまたゲスト参加だったが、安心感があったと語った。みんなでやっていて、チームで行動することで安全や保障が得られるからだ。そのため、一人で行くことは考えられないし、実際に実行することもできないと明言した。銃を扱う者同士ならではの理解に基づく評価であった。

単独での発見と情報の読み込み

東出は、自分の狩猟スタイルの核心について語った。人が追い立ててくれたものを撃つのではなく、自分の読んだ先に獲物がいたときに感動すると説明した。一人で山に入り、環境や痕跡を読み解く過程で、予想通り獲物が見つかった瞬間の喜びは格別だという。ただし、それが結果として殺す行為につながるため、喜んではいられないという矛盾も抱えている。

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東出は、自分が得る「見える世界」や「情報量」が好きだと話し、加藤もその感性を共有できると感じた。情報を読み取り、状況を読むという点において、自分と加藤は似通っていると考えた。その主張に対し、加藤は困惑している様子を見せた。単なる趣味を越えた、深い精神的な交流と、それを受け止める難しさがスタジオ全体に漂った出来事となった。