東克樹投手、2年連続3度目の開幕投手へ！

DeNAは3月28日の中日戦(横浜スタジアム)で開幕戦の先発投手として、東克樹投手を発表しました。東投手は2022年、日本シリーズ第3戦で左太もも肉離れを負いながらも強行登板し、7回1失点とチームの日本一に貢献しました。今季は、元サイ・ヤング右腕のバウアーの復帰、ジャクソン、ケイ、大貫らとの強力ローテーションを形成し、チームのさらなる飛躍に期待がかかります。

DeNAは11日午前11時11分、 東克樹投手 (29)が2年連続3度目の 開幕投手 になると発表しました。 三浦大輔監督 (51)とともに会見に出席。正式に3月28日の中日戦(横浜スタジアム)での先発マウンドを託されることになりました。 背番号11にちなんで11日11時11分に発表。三浦監督から東に 開幕投手 を任せることを伝えたのも1月11日の午前11時11分だったといい、東投手は「 開幕投手 を任せるぞという連絡をもらいました。僕の背番号にかかっていると思うんですけど、任せていただいたことを光栄に思います」と受け止めました。前日にラインで「明日11時11分に電話するぞ」と連絡した上で、指揮官も「厳密に言えば、11時11分11秒に発信を押しましたよ。ちゃんと秒数を確認して」と舞台裏を明かしました。

東投手は2023年、開幕ローテーションにすべり込み、そのまま16勝を挙げ最多勝をマークしました。昨年もチームトップ13勝を挙げ、日本シリーズ第3戦では左太ももを肉離れしながらも強行登板。7回1失点と日本一へと導きました。12球団トップとなる183イニングを投げて、台所事情の苦しかった投手陣の中心でどっしりと支えました。今季は元サイ・ヤング右腕のバウアー復帰が決まり、ジャクソン、ケイ、大貫らとともに強力ローテーションを形成し、27年ぶりのリーグ優勝へ突き進む。 昨年は1月31日、宜野湾キャンプに向けて沖縄入りした日に三浦監督から開幕投手と伝えられました。今季は東投手自身も「3年活躍してエース」とプライドをかけて臨むシーズン。オフシーズンには動作解析を行って着地足の膝の角度など、投球フォームの改善に着手し始めました。さらに最多勝を獲得した2023年のような曲がりの大きいスイーパーへ進化させるべく試行錯誤を続けます。8日にはキャンプ2度目のブルペン入りで36球を投げ込み。筒香や牧ら打者が目慣らしで立った状況でも落ち着いた投球を披露し、牧投手は「キレだったりとかコースに徹底して投げてくる感じとか…。いや、すごかったですね。多分初めて打席に立ったと思うんですが、衝撃を受けました」と驚嘆していました。 東投手は「143試合の1試合目というイメージで、平常心で自分らしい投球ができたら。毎回緊張は絶対するので、変わらずに自分らしさを出せればいいかなと思います」と見据えています。27年ぶりのリーグ優勝、日本一連覇を狙う勝負の2025年。東投手が先陣を切ります





