東京Vユースのキャプテン下吉洸平、即興プレーで勝利に貢献「チームを良い方向に」

東京ヴェルディユースのキャプテン下吉洸平が、5-2で勝利した試合を振り返り、即興に近いプレーでチームを救ったこと、リーダー像、そして尊敬する先輩について語った。

「あれは練習していた形とはちょっと違うんですけど、相手を見て、オープンプレーとほぼ同じような形でやったら、うまくいきました」。 そう語るのは 東京ヴェルディ ユース の キャプテン 、 下吉洸平 だ。

彼が指すのは、試合中に見せたあるプレー。 相手の守備網を一瞬で切り裂くようなパスから、同点ゴールが生まれた。 要は即興に近い形のプレーだという。 それに呼応するチームメイトももちろんハイレベルだが、それを主導するあたりに確かなサッカーIQの高さが滲む。

ゲームは終盤に2点を追加して、5-2で4試合ぶりの勝利を獲得した。 下吉は「失点はしてしまったんですけど、みんな気持ちを落とすことなく、やり返そうという気持ちでできていたので、厳しい時間の中でもしっかり耐え抜いて、ああやって追加点を獲れて突き放せて、勝ちに持って行けたのは良かったと思います」と振り返る。 試合後の彼の表情には、安堵と誇りが混ざった笑顔が広がっていた。 下吉は今シーズン、チームのキャプテンを任されている。

その重責について、「自分には去年の経験もありますし、キャプテンという立場もあるので、どんな試合でもチームを良い方向に持っていけるような選手にならなくてはいけないなと思っているんですけど、去年の（仲山）獅恩と比べると、まだ自分は足りないのかなと思います」と謙虚に語る。 昨年のキャプテン、仲山獅恩はゴールという明確な結果でチームを引っ張っていた一方で、下吉にもポジション的に思い描いているリーダー像があるようだ。

「やっぱりボランチがボールに関わってやっていくのが、自分たちのサッカーのスタイルなのかなと思うので、できるだけ自分がボールを受けたいですし、そういう姿勢でチームを引っ張っていきたいなと思っています」。 彼のプレーはまさにその言葉を体現している。 中盤でボールを引き出し、攻撃のリズムを作り出す。 その一挙手一投足がチームに安心感を与える。

また下吉は、チームメイトの舛舘環汰について「（山梨学院大）はやっぱり上手かったですね。 それは横にいて良くわかりますし、イジられキャラというのもあるので、あまり本人に言ったことはないんですけど（笑）、実は尊敬しています」と明かす。 舛舘は現在トップチームでプレーする実力者で、小笠原資暁前監督（現・東京Vトップチームコーチ）もそのセンスを絶賛していた。 下吉は「自分もあれぐらい上手くならなきゃなと思いますね。

それと比べたらまだまだ全然です。 環汰ならもっとアシストしていると思うので、自分ももっと結果を出せるように頑張っていきたいと思います」と、舛舘をロールモデルにさらなる成長を期している。 プレミアリーグでは9試合を終えて、4勝2分け3敗で6位という順位に。 ここから1か月近い中断期間を経て、まずは前期の残り2試合を戦うことになる。

下吉は少し先の未来も見据えながら、ここからの意気込みと、このチームで戦うことの意味をこう話してくれた。

「チームとしてはヴェルディのエンブレムを背負っているからには、見ている人を楽しませながら、絶対に勝つということへの執着も大事にしたいですし、その中で自分たちの特徴を出して、楽しく勝つというところをしっかり徹底できればなと思います」。 緑のDNAは、間違いなくその身体に刻み込まれている。 そのプレー、いちいち効果的で、いちいち驚異的。 東京Vユースのタクトを振るう、2026年のキャプテン。 下吉洸平がピッチで魅せる一挙手一投足には、サッカーの面白さが存分に詰まっている





gekisaka / 🏆 38. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

サッカー 東京ヴェルディ ユース キャプテン 下吉洸平

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

[MOM4374]青森山田FW米谷壮史(3年)_「歴代でも一番のフォワード」への堂々たる挑戦。指揮官も貢献を認めるストライカーがこの日も2発! | ゲキサカ[高校サッカー・マン・オブ・ザ・マッチ][7.30 インハイ2回戦 青森山田高 5-2 國學院久我山高 東光スポーツ公園球技場B]「もう今は攻守に渡って、ボールのないところも含めて、チームへの貢献度は間違いなく一番だと思いますし...

Read more »

MF高和芹夏がハットトリック達成! セレッソ大阪ヤンマーレディースは千葉Lを5発で振り切り、今季WEリーグ杯初白星[10.9 WEリーグ杯GL第4節 C大阪 5-2 千葉L ヤンマー] WEリーグカップは9日、各地でグループリーグ第4節を開催した。セレッソ大阪ヤンマーレディースはヤンマースタジアム長居にジェフ千葉レディースを迎え入れ、...

Read more »

[MOM4887]徳島商FW藤澤珀人(1年)_兄は元U-16日本代表候補&徳島市立OB…注目の1年生FWが準決勝の舞台で圧巻3発!![11.2 選手権徳島県予選準決勝 徳島商高 5-2 徳島科学技術高 徳島市民球技場メイン] 4歳上の兄・芭琉(現・法政大)は徳島市立高のOBで、高校時代は188cmのサイズを生かした守備で注目を集めたGKだった。2度選手権...

Read more »

決勝でリベンジなるか…5発逆転勝利の瀬戸内が県内三冠に王手!! 敗れた沼田も「今年のベストゲーム」:広島[11.3 高校選手権広島県予選準決勝 瀬戸内高 5-2 沼田高 サンフレッチェビレッジ広島第一球技場] 第103回全国高校サッカー選手権広島県予選準決勝が11月3日に行われ、第1試合では瀬戸内高と沼田高が対戦。瀬戸内...

Read more »

[MOM4890]瀬戸内FW上岡士恩(3年)_今予選3戦6発!! 覚醒したゴールハンターは決勝でも「ゴールを決めて、チーム勝たせる」[11.3 高校選手権広島県予選準決勝 瀬戸内高 5-2 沼田高 サンフレッチェビレッジ広島第一球技場] 効果的な2得点だった。瀬戸内高は前半3分(40分ハーフ)に先制点を奪われたが、8分にFW上岡士恩(3年)が同点ゴ...

Read more »

U-19日本代表、練習試合で勝利し年内最後の合宿終了U-19日本代表は19日、千葉市内で流通経大と練習試合を行い、年内最後の合宿を締めくくりました。30分を3本戦い、5-2で勝利しました。

Read more »