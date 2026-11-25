J1首位の東京ヴェルディは2位サンフレッチェ広島と2-2で引き分け。長倉幹樹と仲川輝人のゴールで逆転も追いつかれ、連続無失点記録は10試合で止まったが、勝ち点差5の首位坚持を果たした。

J1リーグ 首位の 東京ヴェルディ は、勝ち点差5差で迎えた2位 サンフレッチェ広島 との直接対決で、2-2のドローに終わった。この試合は無敗記録を更新するかどうか注目される中での激しい戦いとなり、 東京ヴェルディ は最終的に敗れずに首位の座を守り切った。

連続無失点記録10試合で途切れ951分継続

東京ヴェルディは、J1記録を更新し続ける快進撃を続けていた。連覇を目指すこのチームは、これまでJ1記録の連続無失点試合数が10試合、連続無失点時間が951分を記録していた。しかし、広島戦を通じてこの偉業は止まることとなった。

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後半29分、東京ヴェルディは1点を追う展開で右クロスボールを拾った。FW長倉幹樹（27）がキャリアハイとなる10ゴール目を挙げ、同点に追いついた。このゴールにより、広島にとっての無失点ストライクは完了し、東京ヴェルディの記録もここでストップした。

仲川輝人のバイシクルシュートで一時逆転

長倉の同点ゴールからわずか5分後、FW仲川輝人（34）が決定的な一撃を見せた。途中出場した仲川は、宙に浮いたボールに即座に反応し、豪快なバイシクルシュートを沈めた。この劇的な得点により、東京ヴェルディは一時逆転に成功した。試合は一旦、東京ヴェルディのペースに持ち込まれたかに見えた。

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仲川はこのゴールについて「あれはもう感覚です。ボールが上にあっただけです。予測もそうですけど、自分の前にボールが転がってくるというか、来るんで。それも自分の感覚、嗅覚だと思う」と振り返った。直感的な反応が勝因となった瞬間であった。

広島が同点弾で反撃も無敗記録15で更新

しかし、東京ヴェルディの勝利は長くは続かなかった。後半44分、広島が同点弾を奪い返した。この結果、スコアは2-2で試合は終了し、広島に勝ち点を与えてしまった。とはいえ、この引き分けにより東京ヴェルディの勝ち点差は依然として5となり、首位の地位は維持された。さらに、東京ヴェルディの無敗記録はクラブ新の15試合で更新された。仲川はこの結果について「ポジティブには捉えてますけど、久しぶりに失点もしたんで。また一から見つめ直して無失点を継続できるようにしたい」と引き締めた。

悲願初優勝へ勝ち点積み重ねる決意表明

首都東京のクラブである東京ヴェルディは、簡単には負けない強いチームぶりを示した。首位争いにおいて、勝ち点を積み上げていくためにはこのように一喜一憂する展開も避けられない。東京ヴェルディは、悲願の初優勝に向けて、この試合での教訓を活かしつつ、残りの試合でも着実に勝ち点獲得を進めていく構えだ。