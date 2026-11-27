Takahiko Wada ［東京 ２７日 ロイター］ - 総務省が２７日に発表した東京都区部の１１月の消費者物価指数（生鮮食品を除く総合指数、コアＣＰＩ）は、前年比２．９％上昇した。伸び率は前月の２

［東京 ２７日 ロイター］ - 総務省が２７日に発表した東京都区部の１１月の消費者物価指数（生鮮食品を除く総合指数、コアＣＰＩ）は、前年比２．９％上昇した。 伸び率は前月の２．６％から拡大し、２０２５年７月以来の高い伸びとなった。

政府の電気・ガス料金補助金がいったん終了したことで、エネルギー価格の上昇率が急拡大した。 エネルギー価格は９．５％上昇と、前月の２．２％上昇より上昇率が大幅に拡大した。 電気代は９．５％上昇、都市ガス代は１３．７％上昇。 原燃料価格の上昇のほか、電気代では送配電網の利用料に当たる「託送料金」の値上げも寄与した。

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生鮮食品を除く食料は３．１％上昇で、前月の３．０％上昇をやや上回った。 コメ類が３３．８％下落して１９７１年１月以降で最大の下落率を更新したものの、から揚げ弁当が値上げで４４．０％上昇した。 ノート型パソコンが８．２％上昇したことで、教養娯楽用耐久財は９．７％上昇となった。 みずほ証券の片木亮介マーケットエコノミストは、コアコアＣＰＩの伸び率鈍化が「予想外だった」と述べた。