東京都内を舞台としたアートイベント「アルテ・トーキョー」（東京国際文化芸術祭）が都内各地で行われている。アート、演劇、音楽など多彩なプログラムが展開されるなか、東京駅周辺の日比谷・丸の内エリアでは国内外から集まった芸術家たちの作品が路上や…

東京都内を舞台としたアートイベント「アルテ・トーキョー」（東京国際文化芸術祭）が都内各地で開かれている。 アート、演劇、音楽など多彩なプログラムが行われているなか、東京駅周辺の日比谷・丸の内エリアでは国内外から集まった芸術家たちの作品が路上や商業施設に展示され、誰でも気軽に芸術に触れることができる。

東京駅前から皇居に向かって伸びる行幸通りで目を引くのは巨大な「透明人間」だ。 アーティスト鈴木康広さんの「空気の人」という作品で、塩化ビニール製のバルーンが人の形になっている。 設置場所周辺の空気が中に入っており、「身長」は11～12メートルほどだいう。 鈴木さんは透明な素材を使った理由について「光を反射もするし、透過もする」と説明。

Advertisement

「映りこむ街の風景やバルーン越しの道行く人の姿を見ながら、忙しい都市で足を止めてぼーっとしてほしい」と語った。 太陽の動きや周囲のイルミネーションの点灯に伴い、空気の人は刻一刻と表情を変えていき、見ていても飽きがこない。 有楽町駅近くで異彩を放つのは人の背丈の2倍以上の高さのある椅子とテーブル。 笹原花音さんの「《High Break》 Series ＃3」は都市に座りづらいベンチが多く、座る場所も少ないことにインスピレーションを受けて制作された。