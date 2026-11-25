お笑いコンビさらば青春の光の森田哲矢が、東京駅で警察を名乗る人物から間違えられた体験を明かした。私服で若者風の男性が警察手帳を示して接触してきたが、手帳の真偽や目的に不審を感じ、偽警官の可能性があると述べた。

「最近なんか…。 もう、これ、まあなぁ…。 言うのも癪（しゃく）なんですけど。 変な話というか、聞いてほしいんですけど。

つい、この間。 昨日か。 東京駅に着いて、次に行かなきゃいけないとこあったから、構内をバーって歩いてたんですよ。 『すいません！

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』みたいな。 なんか止められて。 『警察です！ 』みたいな感じで。

急に警察手帳を見せてきたんですよ」と回想。

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「ドキッとするじゃないですか。 何もやっては、当然ないけど。 何かやってると思われたのかなとか。 『なんですか…？

』って。 『さらばの森田さんですよね？ 』って言われたんですよ…」と警察を名乗る人物から、さらば青春の光・森田哲矢と間違われたと話した。

「まあ、何回か（森田に）間違えられたことはあるんですよ。 でも、（警察に聞かれるのは）意味わかんないじゃないですか？ 『森田さんですよね？ 』って言われて『違います』っって言って。

（男性が）『え？ 誰でしたっけ？ 』みたいになって。 『いや、ウエストランドの井口です』って。

『そう、そう。 そうでした。 ちょっとすいませんでした。 なんか気になったんで』って。

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（男性は）パッと行ったんですよ…」と述懐。

「よくよく考えても意味全然、分かんないし。 いや、警察とは思えないんですね。 私服で。 めっちゃ若者。

なんか、本当にもう、分かんないですけど、ＹｏｕＴｕｂｅｒみたいな感じ。 で、警察手帳も本物かどうかなんて分かんないし、まして急に見せてもくるのもおかしいし。 だから、たぶん、偽者だとは思うんですよ。 だから色々、『東京駅 偽警官』とかで調べても出てこないし。

で、もしかしたら有名人を、ずっと待って、警察って言って声かけてくる奴なのか。 もしそういう被害にあった人がいたら言ってほしいですし。 この番組まで…」と企画して笑わせていた。