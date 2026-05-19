東京都薬用植物園で山上勉さんによる薬草の魅力を学ぶ

東京都薬用植物園で統括管理責任者の山上勉さんが薬草の魅力を学ぶ。昭和21年開園の老舗で約3ヘクタールの敷地に約750種の薬草が栽培され、薬としての植物を学べる植物園だ。山上さんは10年以上にわたり、来園者のガイドから会計などの事務作業までを一手に担ってきた。

西武拝島線の東大和市駅から南へ徒歩2分。 市境を超えて東京都小平市に入ると昭和21年開園の老舗にして、一風変わった植物園が広がる。 東京都薬用植物園 は約3ヘクタールの敷地に、国内外の薬草約750種が栽培され、薬としての植物を学べる植物園だ。

統括管理責任者の山上勉さん（72）はここで10年以上にわたり、来園者のガイドから会計などの事務作業までを一手に担ってきた。 かつて漢方の特徴を解いて国内各地を回った製薬会社の元営業マンが、四季折々の表情をみせる薬草の魅力を語る。 そういって山上さんが示したのは「ケシ」の一種だった。 ケシといえば麻薬のアヘン、またそこから生成してつくられる鎮痛薬『モルヒネ』の原料でもあり栽培は禁止されているが、それらの成分を含まない安全な『ヒナゲシ』と、それから作出された『シャーレーポピー』は、5月の陽光を浴びながら白や赤のかれんな花を咲かせていた。

次に見せてもらった棚に絡まる青々としたクズの漢字は『葛』。 根は古くから薬の材料としても利用されてきたとか。 そこまで説明してもらうと、シロウトの記者もピンときた。 なるほど、風邪のひき始めに体をあたためてくれるあの『葛根湯』の原料か。

これまでただの『植物』として捉えていたものに『薬用』があると思うと、とたんに見え方も変わってくるから不思議だ。 山上さんは大学卒業後、昭和53年に医療用漢方製剤を手掛ける津村順天堂（現・ツムラ）に入社。 ただ、この当時は医療界の間でさえ漢方薬の認知度は低く、山上さんは『（入浴剤の）『バスクリン』の方が有名でした』と回想する。 そのため自社製品を医師に理解してもらおうと、営業マンを務めながら必死になって漢方薬の効能について学んだ





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